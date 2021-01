Viacero vojakov NATO v Lotyšsku, kde sú aj Slováci, má COVID-19

Brusel 6. januára (TASR) - Viacero vojakov medzinárodného práporu NATO umiestnených v lotyšskom hlavnom meste Riga, ktorého súčasťou sú aj slovenskí vojaci, má pozitívny test na nový typ koronavírusu. Uviedli to v stredu tlačové agentúry Belga a Leta s odkazom na hovorcu lotyšského ministerstva obrany.



Vojaci s pozitívnym nálezom na COVID-19 boli izolovaní na vojenskej základni Adazi. Lotyšské ministerstvo obrany však nespresnilo podrobností o štátnej príslušnosti a počte infikovaných vojakov a neposkytlo informácie o ich súčasnom zdravotnom stave.



Belga však upozornila, že podľa údajov kanadskej televíznej stanice CBC je medzi nakazenými aj niekoľko kanadských vojakov.



Severoatlantická aliancia vyslala mnohonárodnostné zmiešané prápory s približne 1000 vojakmi do troch pobaltských krajín a do Poľska s cieľom chrániť východné krídlo Aliancie. K operácii s názvom Posilnená predsunutá prítomnosť došlo po ruskej anexii polostrova Krym a vypuknutí ozbrojeného konfliktu na východnej Ukrajine.



Vedením práporu v Lotyšsku je poverená Kanada. Okrem kanadských vojakov sú súčasťou tohto práporu aj jednotky z Albánska, Českej republiky, Čiernej Hory, Islandu, Poľska, Slovenska, Slovinska, Španielska a Talianska. Slovensko v prápore zastupuje Samohybný delostrelecký oddiel Michalovce.



Lotyšsko, krajina s necelými 1,9 milióna obyvateľov, v posledných mesiacoch čelilo rastúcemu počtu nových prípadov koronavírusu. Od začiatku pandémie tam zaznamenali takmer 44.000 prípadov nákazy a 722 úmrtí spojených s ochorením COVID-19.