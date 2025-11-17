< sekcia Zahraničie
Viacerým školám zaslali hrozbu, polícia posilnila svoju prítomnosť
Správami o údajnej hrozbe útoku sa masovo zaoberali na internete, predovšetkým na chatovacích platformách medzi rodičmi žiakov navštevujúcich dotknuté školy.
Autor TASR
Berlín 17. novembra (TASR) - Údajné vyhrážky útokom, ktoré boli rozoslané prostredníctvom viacerých aplikácií na odosielanie správ približne 20 školám v Berlíne, spôsobili v nemeckom hlavnom meste znepokojenie. Polícia v tejto súvislosti prijala najmenej 900 núdzových volaní, potvrdil jeden z jej hovorcov. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Podľa odhadov polície ide pri spomínaných správach o „nepravdivé informácie, ktoré majú za cieľ zámerne vyvolať strach“. Polícia zároveň na platforme X varovala pred dezinformáciami a falošnými správami.
„Neexistujú náznaky žiadneho nebezpečenstva alebo konkrétnych hrozieb,“ dodali v tejto súvislosti tamojšie úrady.
Správami o údajnej hrozbe útoku sa masovo zaoberali na internete, predovšetkým na chatovacích platformách medzi rodičmi žiakov navštevujúcich dotknuté školy.
Správa obsahujúca hrozbu bola preposlaná niekoľkým školským skupinám a je v nej menovite konkrétne uvedených niekoľko vzdelávacích zariadení. Niektorí rodiča avizovali, že majú strach a deti do školy nepustia, a zároveň vyzývali úrady, aby niečo podnikli, píše DPA.
Polícia zdôraznila, že vyučovanie sa uskutoční podľa pôvodného plánu. V dôsledku virálneho efektu údajnej hrozby chce polícia posilniť svoju prítomnosť, aby mohla v prípade potreby promptne reagovať. Polícia podľa vlastného vyhlásenia vyšetruje narušenie verejného poriadku vyhrážaním sa trestnými činmi. Aktuálne sa preveruje, kto stojí za šírením tejto správy, dodáva nemecká agentúra.
Podľa odhadov polície ide pri spomínaných správach o „nepravdivé informácie, ktoré majú za cieľ zámerne vyvolať strach“. Polícia zároveň na platforme X varovala pred dezinformáciami a falošnými správami.
„Neexistujú náznaky žiadneho nebezpečenstva alebo konkrétnych hrozieb,“ dodali v tejto súvislosti tamojšie úrady.
Správami o údajnej hrozbe útoku sa masovo zaoberali na internete, predovšetkým na chatovacích platformách medzi rodičmi žiakov navštevujúcich dotknuté školy.
Správa obsahujúca hrozbu bola preposlaná niekoľkým školským skupinám a je v nej menovite konkrétne uvedených niekoľko vzdelávacích zariadení. Niektorí rodiča avizovali, že majú strach a deti do školy nepustia, a zároveň vyzývali úrady, aby niečo podnikli, píše DPA.
Polícia zdôraznila, že vyučovanie sa uskutoční podľa pôvodného plánu. V dôsledku virálneho efektu údajnej hrozby chce polícia posilniť svoju prítomnosť, aby mohla v prípade potreby promptne reagovať. Polícia podľa vlastného vyhlásenia vyšetruje narušenie verejného poriadku vyhrážaním sa trestnými činmi. Aktuálne sa preveruje, kto stojí za šírením tejto správy, dodáva nemecká agentúra.