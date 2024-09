Vianoce sa začnú v októbri, rozhodol venezuelský prezident Maduro

Caracas 4. septembra (TASR) - Vianoce sa tento rok vo Venezuele začnú už v októbri, vyhlásil v noci na utorok počas televízneho prenosu venezuelský prezident Nicolás Maduro. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



"Je september, no vo vzduchu už cítiť Vianoce. Tento rok preto na znak vďaky vám všetkým oficiálne vyhlasujem, že Vianoce sa začnú 1. októbra," vyhlásil Maduro v televízii.



Nie je to prvý raz, čo súčasný venezuelský prezident ohlásil skorší príchod Vianoc, urobil to aj počas pandémie ochorenia COVID-19. Ich dátum však doteraz nikdy neposunul takto výrazne. Politická nálada je tento rok výrazne napätá aj napriek Madurovmu vyhláseniu, že sviatky bude sprevádzať atmosféra "pokoja, šťastia a bezpečia".



Dôvodom napätia sú výsledky tohtoročných prezidentských volieb z 28. júla. Maduro bol vyhlásený za ich víťaza bez zverejnenia podrobných výsledkov. Opozícia zverejnila elektronické kópie záznamov volebných komisií, podľa ktorých sa víťazom volieb stal kandidát opozície Edmundo González.



Venezuelský súd vydal na opozičného kandidáta iba niekoľko hodín pred Madurovým televíznym vyhlásením zatykač pre rôzne zločiny vrátane sprisahania, falšovania dokumentov a uzurpovania moci.



Nedostatok transparentnosti pri sčítavaní hlasov zožal ostrú kritiku zo strany medzinárodného spoločenstva. V krajine tiež vypukli protesty, počas ktorých bolo zadržaných niekoľko osôb, ich počet však odvtedy presiahol 2000. Medzi zadržanými sú tiež novinári, politici a pracovníci humanitárnych organizácií.