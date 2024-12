Vianočné ostrovy nesú názov podľa najkrajších sviatkov roka

Vianočné ostrovy/Bratislava 22. decembra (TASR) - Názov podľa "najkrajších sviatkov roka" nesú na svete hneď dva ostrovy. Najskôr, v 17. storočí bol objavený Vianočný ostrov, ktorý leží v Indickom oceáne a jeho, tisíce kilometrov vzdialený mladší menoveca v druhej polovici 18. storočia v Tichom oceáne.



Hoci prvý z nich sa nachádza oveľa bližšie k Indonézii, od roku 1958 patrí pod jurisdikciu Austrálie. Pomenovanie Vianočný ostrov (Christmas Island) mu dal anglický námorný kapitán William Mynors po tom, ako na Štedrý deň roku 1643 preplávala jeho loď popri pevnine, ktorá sa pred nimi vynorila z vôd Indického oceánu. Prví Európania vkročili na ostrov až v roku 1688. Boli to dvaja námorníci, ktorí sa plavili pod velením ďalšieho anglického moreplavca a bádateľa Williama Dampiera. Bohaté náleziská fosfátov a strategická poloha ostrova podnietila Spojené kráľovstvo, aby ho v roku 1888 anektovalo.



Jeho rozloha nie je veľká, rozprestiera sa na ploche 135 štvorcových kilometrov a žije na ňom približne 1500 obyvateľov. V súčasnosti zaberá takmer dve tretiny povrchu ostrova národný park, ten bol od roku 1974 postupne vyhlásený preto, aby ťažba fosfátov neohrozila jeho jedinečnú flóru a faunu. Žije na ňom veľa endemických zvierat a rastie mnoho ojedinelých rastlín. Aj preto sa tento ostrov nazýva Galapágy Indického oceánu.



K pozoruhodnému prírodnému javu ostrova patrí aj pravidelná migrácia desiatok miliónov červených krabov, ktoré sa začiatkom obdobia dažďov premiestňujú z vnútrozemského pralesa k pobrežiu, čím toto územie premení na hemžiaci sa červený koberec.



Popri prírodných krásach sa teší na ostrove obrovskej obľube športové potápanie a rybolov. Napokon to vystihuje aj názov hlavného sídla tohto austrálskeho Vianočného ostrova Flying Fish Cove, čo v preklade znamená Zátoka lietajúcej ryby.



O viac ako 130 rokov neskôr, v roku 1777, pristál na ostrove v Tichom oceáne kapitán James Cook. Keďže sa tak stalo rovnako na Štedrý deň, ostrov pomenoval taktiež ´Vianočný ´. Tento kúsok pevniny však objavil už v roku 1537 španielsky dobyvateľ Hernando de Grijalva, ale až slávny anglický moreplavec mu dal názov Vianočný ostrov.



Má rozlohu necelých 400 štvorcových kilometrov a žije na ňom okolo 5000 ľudí. Patrí do nezávislého ostrovného štátu, republiky Kiribati, ktorá sa skladá z troch desiatok atolov.



Práve tento atol, dnes známy aj pod menom Kiritimati, je najväčším korálovým atolom na svete. Názov Kiritimati je odvodený z miestnej výslovnosti pôvodného anglického mena Christmas. Nezávislosť od Spojeného kráľovstva získal v roku 1979.



Tento odľahlý koralový atol je jedným z najdôležitejších hniezdisk rôznych druhov morských vtákov. Medzi najpozoruhodnejšie patrí bobikokiko (rákosník kiribatský, Acrocephalus aequinoctialis).



Tichooceánsky Vianočný ostrov je zaujímavý aj tým, že sa rozprestiera neďaleko medzinárodnej dátumovej čiary. Čiže, jeho obyvatelia ako prví na svete oslavujú príchod Nového roku.







Zdroje:



https://doinghistoryinpublic.org/14-christmas-island



https://www.britannica.com/place/Kiritimati-Atoll