Vianočné trhy na berlínskom Alexanderplatz evakuovali pre požiar

Berlín 6. decembra (TASR) - Vianočné trhy na berlínskom námestí Alexanderplatz v utorok večer evakuovali a predčasne zatvorili pre požiar, ktorý zachvátil dva z tamojších drevených stánkov. Jedna osoba utrpela ľahké zranenia a previezli ju do nemocnice. TASR o tom píše podľa správ agentúry DPA a ďalších nemeckých médií.



Zraneným je pravdepodobne prevádzkovateľ jedného z drevených stánkov, ktoré zachvátili plamene. Podľa denníka Bild utrpel popáleniny, keď sa snažil požiar uhasiť. Jedna ďalšia osoba sa údajne mierne nadýchala dymu.



Noviny Berliner Zeitung informovali, že požiar vypukol okolo 20.15 h v stánku, kde sa maľovali obrazy, pričom následne zachvátil aj vedľajší stánok. Berlínsky hasičský zbor približne o polhodiny na to na platforme X oznámil, že plamene úspešne uhasil a situáciu má pod kontrolou.



Príčina požiaru nebola bezprostredne známa. Polícia incident vyšetruje. Tamojšie vianočné trhy by sa mali už v stredu opätovne otvoriť.