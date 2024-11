Vianočný strom pred Rockefellerovým centrom rozsvietia 4. decembra

New York 9. novembra (TASR) - Pred budovu Rockefellerovho centra na Manhattane v New Yorku v sobotu dopravili tradičný vianočný strom. Tento rok sa ním stal majestátny nórsky smrek zo štátu Massachusetts.



Ako informovala agentúra AP, strom váži viac ako 11 ton a meria vyše 20 metrov. Vyrúbaný bol 7. novembra v meste West Stockbridge na základe výberu hlavného záhradníka Rockefellerovho centra Erika Pauzeho.



Po tom, ako strom osadili na obvyklom mieste pred Rockefellerovým centrom, bude nasledovať jeho zdobenie takmer 50.000 LED žiarovkami. Na vrchole bude ikonická hviezda Swarovski navrhnutá Danielom Libeskindom, ktorá váži viac ako 400 kilogramov a trblietajú sa na nej takmer tri milióny kryštálikov.



Slávnostné rozsvietenie stromčeka sa uskutoční 4. decembra za prítomnosti mnohých významných hostí a osobností. Toto podujatie sa vysiela v priamom TV prenose a pre mnohých divákov je príležitosťou objaviť čaro Vianoc v New Yorku.



Stromček bude následne svietiť každý deň od 06.00 h do polnoci, ale 25. decembra bude svietiť celých 24 hodín. Na Silvestra však len do 21.00 h.



Keď vianočný strom v polovici januára doslúži, bude rozpílený na rezivo pre mimovládnu organizáciu Habitat for Humanity, ktorá ľuďom s nízkymi príjmami z rôznych krajín sveta pomáha získať prístup k dôstojnému bývaniu.



Tradícia vianočného stromu pred budovou Rockefellerovho centra sa začala v roku 1931, počas Veľkej hospodárskej krízy, keď sa pracovníci centra zložili a kúpili asi šesť metrov vysokú jedľu, ktorú ozdobili doma vyrobenými girlandami z papiera. Ich cieľom bolo priniesť ľuďom v ťažkých časoch aspoň trochu radosti.



V roku 1933 sa po prvýkrát uskutočnilo oficiálne rozsvietenie stromčeka a odvtedy sa toto podujatie stalo ikonickou tradíciou vianočného New Yorku.