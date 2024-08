Viceguvernéri centrálnej banky v Bangladéši odstúpili po protestoch

Dháka 7. augusta (TASR) - Štyria viceguvernéri bangladéšskej centrálnej banky odstúpili. Urobili tak po protestoch zamestnancov banky, ktorí obvinili jej najvyšších predstaviteľov z korupcie. TASR informácie prevzala z agentúry Reuters a denníka Dhaka Tribune.



Ide o novú vlnu chaosu v krajine, kde sa v utorok po vymenovaní dočasného premiéra čiastočne upokojila situácia. Agentúra Reuters a denník Dhaka Tribune tvrdia, že viceguvernérov k odstúpeniu donútilo viac ako 300 demonštrujúcich zamestnancov banky. Jej guvernér Abdur Rouf Talukder sa v tom čase v priestoroch banky nenachádzal. Banka udalosti zatiaľ nekomentovala.



Podľa bangladéšskeho denníka Dhaka Tribune demonštranti donútili predstaviteľov banky napísať rezignáciu na prázdny papier. Všetci štyria to pod nátlakom urobili a následne priestory banky opustili. Podľa zdrojov denníka protestujúci zamestnanci k odstúpeniu donútili aj dvoch ďalších vysokých predstaviteľov banky.



"Predtým ako ma vyhnali, ma rozzúrení úradníci prinútili podpísať rezignáciu na čistý papier. Nikde neexistuje pravidlo, podľa ktorého by som mohol odstúpiť takýmto spôsobom. Vymenovala ma vláda, takže svoju rezignáciu môžem doručiť vláde alebo ma vláda môže odvolať. Úradníci nemôžu niekoho nútiť, aby odstúpil podpísaním prázdneho papiera," opísal situáciu jeden z viceguvernérov Kazi Saidur Rahman.



Na nepredvídateľnú situáciu v Bangladéši v stredu reagovala susedná India, ktorá zo svojich zastupiteľských úradov stiahla časť personálu a ich rodiny. Indické ministerstvo zahraničných vecí však uviedlo, že všetky zastupiteľské úrady ostávajú funkčné. Okrem veľvyslanectva v hlavnom meste Dháka má India v Bangladéši štyri ďalšie pracoviská a konzulárne úrady.



V Bangladéši pretrváva napätá situácia po demisii premiérky Hasíny Vadžídovej, ktorá pre masové protesty v krajine odišla do zahraničia. V utorok prezident rozpustil parlament a do čela dočasnej vlády sa postavil bankár a nositeľ Nobelovej ceny mieru Muhammad Júnus.