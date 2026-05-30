Viceguvernérka Fedu verí, že vplyv vojny na infláciu bude dočasný
Autor TASR
Reykjavík 30. mája (TASR) - Viceguvernérka amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Michelle Bowmanová si stále myslí, že vplyv vojny v Iráne na infláciu v USA bude dočasný. Na konferencii na Islande Bowmanová v piatok (29. 5.) uviedla, že referenčná úroková sadzba Fedu je zatiaľ „mierne reštriktívna“ a funguje to. „Avšak čím dlhšie bude konflikt trvať, tým viac by sme mali v našich výhľadoch zvážiť jeho vplyv na infláciu,“ povedala. „Najmä čím dlhšie budú ceny ropy vyššie, tým pravdepodobnejšie bude, že zvážim zmenu svojho prístupu k uvažovaniu o vyváženosti rizík," poznamenala. TASR o tom informuje na základe správy webu Yahoo Finance.
Bowmanová pripustila, že pri pohľade na infláciu meranú indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) sa zdá, že pokrok v jej znižovaní sa zastavil. Podľa tohto ukazovateľa inflácia v USA v apríli vzrástla na úroveň 3,8 % z marcovej hodnoty 3,5 %, keďže konflikt na Blízkom východe zvýšil ceny ropy. Bez zahrnutia volatilných cien potravín a energií stúpla z marcových 3,2 % na 3,3 %, čiže najvyššie za 2,5 roka.
Viceguvernérka Fedu však uviedla, že ju stále do istej miery znepokojuje trh práce a poznamenala, že v ostatných mesiacoch sa síce stabilizoval, ale stále vykazuje známky krehkosti. Za povšimnutie podľa nej stojí to, že v ostatných mesiacoch naďalej klesá percentuálny podiel nezamestnaných pracovníkov, ktorí si dokážu nájsť prácu. Okrem toho nové pracovné miesta pribúdajú hlavne v zdravotníctve a v oblasti sociálnej práce, čiže v sektoroch, ktoré sú menej závislé od ekonomického cyklu.
Bowmanová dodala, že chce jasnejší obraz ekonomických vplyvov konfliktu na Blízkom východe. „Verím, že po vyriešení konfliktu sa narušenia dodávok zmiernia,“ povedala. „Ak by však narušenia pretrvávali aj v druhej polovici roka, mohli by sme pozorovať širšie účinky na infláciu,“ poznamenala.
