Viceprezident USA neplánuje ísť do karantény

Washington 11. mája (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence neplánuje ísť do karantény po tom, čo jeho hovorkyni diagnostikovali ochorenie COVID-19. Naopak, v pondelok bude v Bielom dome, informoval v nedeľu Penceov hovorca Devin O'Malley.



Viceprezident "bude naďalej dodržiavať rady tímu lekárov Bieleho domu a nie je v karanténe", cituje z O'Malleyho vyhlásenia televízia CNN. Hovorca dodal, že Pence bol viackrát testovaný a všetky výsledky boli negatívne.



Nemenovaný zdroj z americkej prezidentskej administratívy podľa CNN uviedol, že Penceov pracovný program bude v niekoľkých nasledujúcich dňoch pravdepodobne zredukovaný, ale druhý muž USA nepôjde do úplnej izolácie.



Agentúra Reuters medzitým informovala, že po kontakte so svojím rodinným príslušníkom, ktorý mal pozitívny test na nový koronavírus, sa do preventívnej týždňovej karantény rozhodol ísť americký admirál Mike Gilday. Test samotného Gildaya bol negatívny.



V zložitej situácii je šéf Národnej gardy Joseph L. Lengyel, keďže absolvoval dva testy, z ktorých bol jeden negatívny a jeden pozitívny.



O Penceovej dobrovoľnej karanténe predtým informovala agentúra Bloomberg s odvolaním sa na tri informované zdroje. Pence sa v sobotu nezúčastnil na stretnutí s prezidentom Donaldom Trumpom a poprednými predstaviteľmi armády. V nedeľu mal negatívny test na koronavírus, ale preventívne zostal doma, uviedli spomínané zdroje, ktoré nechceli byť menované.



Biely dom v piatok potvrdil, že Penceova hovorkyňa Katie Millerová mala pozitívny test na nový koronavírus. Millerová je zároveň hlavnou hovorkyňou krízového tímu Bieleho domu pre koronavírus, ktorý vedie Pence. Výbor sa naposledy zišiel vo štvrtok.



Millerová je vydatá za Trumpovho vplyvného poradcu Stephena Millera. Okrem viceprezidenta bola v poslednom čase v kontakte aj s novinármi a ďalšími poprednými členmi administratívy.



Vo štvrtok potvrdili nákazu koronavírusom u príslušníka americkej armády pracujúceho v Bielom dome ako poradca. Následné testy vzoriek odobratých Trumpovi i Penceovi boli negatívne.



Traja poprední členovia krízového tímu Bieleho domu počas víkendu oznámili, že pôjdu do dobrovoľnej izolácie. Ide o šéfov Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a uznávaného epidemiológa Anthonyho Fauciho.