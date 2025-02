Viceprezident USA sa zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii

Washington 5. februára (TASR) - Americký viceprezident J.D. Vance sa zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC), ktorá sa uskutoční od 14. do 16. februára. Oznámil to v stredu Steffen Hebestreit, hovorca nemeckého kancelára Olafa Scholza, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Mníchovská bezpečnostná konferencia bola založená v roku 1963. Každoročne sa na nej zídu hlavy štátov, premiéri, ministri mnohých krajín, vojenskí experti či predstavitelia zbrojárskeho priemyslu, aby diskutovali o problémoch bezpečnostnej politiky.



Hebestreit nepotvrdil, či bude Vance rokovať s nemeckým kancelárom. Uviedol však, že sa "určite" stretnú, ak na to bude čas.



Pred začiatkom konferencie sa Vance zúčastní na summite o umelej inteligencii, ktorý sa v Paríži koná 10. a 11. februára.



Podľa agentúry AFP sú vzťahy Berlína a novej americkej administratívy prezidenta Donalda Trumpa momentálne napäté: Scholz kritizoval poradcu amerického prezidenta Elona Muska za to, že v nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách v Nemecku vyjadril podporu krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD) a vyzval Nemcov, aby ju 23. februára volili.



Musk označil AfD za "posledný lúč nádeje" pre Nemecko a na svojej sieti X viedol rozhovor s líderkou AfD Alice Weidelovou. Americký miliardár tiež napísal stĺpček v nemeckom týždenníku Welt, v ktorom obhajoval svoju podporu pre AfD.



Vance na sieti X označil Muskov článok v nemeckých novinách za zaujímavý. "Nepodporujem stranu v nemeckých voľbách, keďže to nie je moja krajina. Veríme, že budeme mať dobré vzťahy so všetkými Nemcami," uviedol americký viceprezident na sieti X.



Scholz na otázku o Muskovej podpore AfD minulý mesiac odpovedal, že Nemecko zaručuje slobodu prejavu, avšak zdôraznil, že neakceptuje, ak ide o podporu krajne pravicových postojov, píše AFP.



Strana AfD bola spolu s Alianciou Sahry Wagenknechtovej (BSW) vylúčená z Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Podľa predsedu konferencie Christopha Heusgena tieto strany nekonajú v súlade so základným princípom konferencie, ktorým je "mier prostredníctvom dialógu".