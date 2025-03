Viceprezidenta Vancea na rodinnej lyžovačke privítali demonštranti

Washington/Montpelier 2. marca (TASR) - Stovky demonštrantov sa cez víkend zhromaždili v lyžiarskom stredisku v americkom štáte Vermont, kde viceprezident USA J. D. Vance spolu s rodinou vyrazil na víkendovú dovolenku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Demonštranti sa zišli na viacerých miestach v lyžiarskom stredisku Sugarbush neďaleko mestečka Warren, ako aj na ceste vedúcej k mestu. Viacerí držali transparenty s nápismi vyjadrujúcimi podporu Ukrajine. Ďalší mávali palestínskymi vlajkami alebo niesli transparenty so sloganmi na podporu práv imigrantov.



Hoci sa demonštrácie plánovali niekoľko dní vopred, v piatkoch protestujúcich dodatočne povzbudila ostrá výmena názorov v Oválnej pracovni medzi Vanceom, prezidentom USA Donaldom Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa viacerých médií a analytikov slovnú roztržku spustil práve Vance.



"Nech lyžuje v Rusku," odkázala Vanceovi jedna z protestujúcich. "Vo Vermonte nemá žiadnych priateľov, ale v Rusku ich má mnoho, tak nech ide na dovolenku tam," dodala.



Hovorca lyžiarskeho strediska John Bleh uviedol, že počas celej nedele sa v stredisku "zhromaždila hŕstka demonštrantov, ale všetci boli pokojní a nikto nenarušoval poriadok."



Republikánsky guvernér Vermontu Phil Scott vydal vyhlásenie, v ktorom privítal Vancea a jeho rodinu vo svojom štáte a požiadal obyvateľov Vermontu, aby urobili to isté, a to napriek politickým rozdielom.



"Dúfam, že všetci obyvatelia Vermontu si uvedomujú, že viceprezident je tu na rodinnej dovolenke so svojimi malými deťmi, a hoci s ním nemusíme vždy súhlasiť, mali by sme byť úctiví," uviedol.



Viceprezidenta v stredisku privítali aj viacerí podporovatelia. Podľa AP ich však bolo značne menej.