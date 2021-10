Viceprezidentka Harrisová dostala tretiu dávku vakcíny proti covidu

Washington 30. októbra (TASR) - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová dostala v sobotu tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Američanov pri tejto príležitosti vyzvala, aby nasledovali jej príklad, informuje agentúra AFP.



Harrisovej podali tretiu dávku vakcíny od spoločnosti Moderna priamo v Bielom dome vo Washingtone. Americká viceprezidentka svojim spoluobčanom odkázala, aby sa sa tiež dali zaočkovať touto tzv. podpornou dávkou, ako náhle na ňu budú mať nárok. "Ako to hovoríme už od začiatku: Je to bezpečné a zadarmo," uviedla.



Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) odobril podávanie tretej dávky od Moderny po uplynutí minimálne šiestich mesiacov od podania druhej dávky pre ľudí vo veku 65 a viac rokov. Schválil ju tiež pre ľudí vo veku od 18 do 64, ktorí sú buď obzvlášť náchylní na prípadný ťažký priebeh covidu, alebo ktorí sú nákaze často vystavení vzhľadom na povahu svojej práce.



Harrisová v sobotu uviedla, že viac ako 90-percent z Američanov, ktorí covidu podľahli, alebo sú aktuálne hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti, sa zaočkovať nedalo. "Takže, dajme sa zaočkovať a prekonáme pandémiu," dodala.



Mnoho Američanov vakcináciu proti covidu stále odmieta, pričom úplne zaočkovaných je dosiaľ len približne 58 percent tamojšej populácie, pripomína AFP.