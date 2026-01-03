< sekcia Zahraničie
Viceprezidentka Rodríguezová: Prezidentom Venezuely je Maduro
Správu aktualizujeme.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Caracas 3. januára (TASR) - Venezuela nikdy nebude kolóniou žiadnej krajiny, vyhlásila venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vo videopríhovore, ktorý v sobotu večer odvysielala štátna televízia. Zopakovala tiež svoju výzvu, aby USA prepustili zadržaného venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Madura zároveň označila za „jedinú“ hlavu štátu. Informovala o tom stanica Sky News, píše TASR.
Americký prezident Donald Trump predtým na tlačovej konferencii uviedol, že jeho administratíva je pripravená spolupracovať s venezuelskou viceprezidentkou, o ktorej tvrdil, že medzičasom zložila prezidentský sľub a stala sa novou líderkou Venezuely. Podľa Trumpa tiež vyjadrila ochotu „urobiť to, čo si myslíme, že je skrátka potrebné, aby sa Venezuela stala znovu skvelou“.
Rodríguezová vo videopríhovore povedala, že venezuelská vláda je ochotná mať s Trumpovou administratívou vzťah založený na rešpekte, no striktne v rámci medzinárodného a venezuelského práva. Videopríhovor bol podľa stanice Sky News zrejme natočený v Caracase. Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované zdroje predtým uviedla, že Rodríguezová sa môže nachádzať v Rusku, čo však Moskva poprela.
„Sme pripravení brániť Venezuelu; sme pripravení brániť naše prírodné zdroje,“ uviedla viceprezidentka s odkazom na slová amerického prezidenta, že do latinskoamerickej krajiny vyšle americké ropné spoločnosti.
Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová predtým vyhlásila, že pre Venezuelčanov nastala hodina slobody a že opozícia je pripravená prevziať moc v krajine. Ujať prezidentského úradu by sa podľa nej mal Edmundo González Urrutia, ktorého opozícia považuje za víťaza minuloročných prezidentských volieb.
Trump v súvislosti s Machadovou, ktorá vlani získala Nobelovu cenu za mier, povedal, že sa pravdepodobne nestane budúcou prezidentkou Venezuely, pretože vo svojej vlasti nemá potrebnú „podporu ani rešpekt“.
Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú zajali a letecky vyviezli z Venezuely americké špeciálne jednotky počas nočnej operácie, ktorú nariadil Trump. Ten následne vyhlásil, že Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Zároveň nevylúčil, že USA podniknú v prípade potreby aj ďalší útok na Venezuelu.
Americký prezident Donald Trump predtým na tlačovej konferencii uviedol, že jeho administratíva je pripravená spolupracovať s venezuelskou viceprezidentkou, o ktorej tvrdil, že medzičasom zložila prezidentský sľub a stala sa novou líderkou Venezuely. Podľa Trumpa tiež vyjadrila ochotu „urobiť to, čo si myslíme, že je skrátka potrebné, aby sa Venezuela stala znovu skvelou“.
Rodríguezová vo videopríhovore povedala, že venezuelská vláda je ochotná mať s Trumpovou administratívou vzťah založený na rešpekte, no striktne v rámci medzinárodného a venezuelského práva. Videopríhovor bol podľa stanice Sky News zrejme natočený v Caracase. Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované zdroje predtým uviedla, že Rodríguezová sa môže nachádzať v Rusku, čo však Moskva poprela.
„Sme pripravení brániť Venezuelu; sme pripravení brániť naše prírodné zdroje,“ uviedla viceprezidentka s odkazom na slová amerického prezidenta, že do latinskoamerickej krajiny vyšle americké ropné spoločnosti.
Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová predtým vyhlásila, že pre Venezuelčanov nastala hodina slobody a že opozícia je pripravená prevziať moc v krajine. Ujať prezidentského úradu by sa podľa nej mal Edmundo González Urrutia, ktorého opozícia považuje za víťaza minuloročných prezidentských volieb.
Trump v súvislosti s Machadovou, ktorá vlani získala Nobelovu cenu za mier, povedal, že sa pravdepodobne nestane budúcou prezidentkou Venezuely, pretože vo svojej vlasti nemá potrebnú „podporu ani rešpekt“.
Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú zajali a letecky vyviezli z Venezuely americké špeciálne jednotky počas nočnej operácie, ktorú nariadil Trump. Ten následne vyhlásil, že Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Zároveň nevylúčil, že USA podniknú v prípade potreby aj ďalší útok na Venezuelu.