Viceprezidentka USA Harrisová má z možného návratu Trumpa veľké obavy

Washington 18. januára (TASR) - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová vyhlásila, že sa veľmi obáva návratu republikána Donalda Trumpa k moci a vyzvala preto ľudí, aby "bojovali" proti tejto perspektíve.



"Skutočne sa bojím, a preto cestujem po krajine (...) Všetci by sme sa mali báť," uviedla Harrisová na nakrúcaní relácie televízie ABC.



Zdôraznila súčasne, že "nesmieme utekať pred tým, čo nás desí. Musíme proti tomu bojovať".



Tento výrok 59-ročnej demokratky Harrisovej významovo korešponduje s komentárom bývalej prvej dámy USA Michelle Obamovej, ktorá sa nedávno priznala, že ju desí možnosť Trumpovho druhého funkčného obdobia.



Harrisová, ktorá opäť ide do boja o Biely dom v tandeme s prezidentom Joeom Bidenom, v súvislosti s novembrovými prezidentskými voľbami zintenzívňuje svoje cesty po USA, aby mobilizovala mladých ľudí, Afroameričanov a ženy - tie najmä v oblasti obrany práva na interrupciu.



Harrisová je pre demokratov veľmi dôležitá, keďže sa jej darí pri získavaní finančných prostriedkov pre stranu. Je však málo obľúbená a je opakovane terčom útokov republikánov, ktorí tvrdia, že nie je kvalifikovaná prevziať funkciu prezidenta USA, ak by sa niečo stalo s 81-ročným Joeom Bidenom.



Na budúci týždeň sa Harrisová vydá do štátu Wisconsin, kde sa začne jej celoštátne turné na podporu reprodukčných slobôd - demokrati sa totiž snažia z práva na potrat urobiť kľúčovú tému súboja o Biely dom.



AFP v tejto súvislosti citovala Trumpa, ktorý nedávno povedal, že je hrdý na svoju rolu pri rušení ústavného práva na potrat, ktoré bolo v celých Spojených štátoch zaručené od 70. rokov 20. storočia známou judikatúrou Roe V. Wade. Po zrušení tejto judikatúry mnohé konzervatívne americké štáty zakázali umelé ukončenie tehotenstva.



Za svoje aktivity v oblasti ochrany reprodukčných práv ženy dostala Harrisová pochvalu z neobvyklej strany - od bývalej Trumpovej tlačovej tajomníčky Kayleigh McEnanyovej



"To, čo Kamala robí, či už správne alebo nie, má medzi mladými ženami veľkú odozvu," povedala pre konzervatívnu televíziu Fox News.