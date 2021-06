Viceprezidentka USA Harrisová navštívila americko-mexické pohraničie

El Paso 26. júna (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová sa v piatok stretla s federálnymi agentmi a detskými migrantmi bez sprievodu na južnej hranici Spojených štátov s Mexikom. Išlo o súčasť cesty, ktorá má demonštrovať záväzky administratívy prezidenta USA Joea Bidena voči "organizovanej a humánnej" imigračnej politike, informovala tlačová agentúra AFP.



Táto krátka, ale ostro sledovaná návšteva prichádza po Harrisovej nedávnej návšteve Mexika a Guatemaly, kde sa venovala základným príčinám migračnej krízy, ktoré viedli k nárastu počtu neregistrovaných ľudí usilujúcich sa dostať do USA.



Kritici z radov republikánov predtým obviňovali Harrisovú, dcéru indických a jamajských prisťahovalcov, že nenavštívila americko-mexické hranice so zámerom praktického zhodnotenia situácie, ako aj z komentárov, ktoré sa javili ako bagatelizujúce danú krízu. "Vždy som mala v pláne prísť sem," vyhlásila viceprezidentka po prílete do texaského pohraničného mesta El Paso.



Harrisová, ktorú Biden poveril dohľadom nad riešením migračnej krízy, je podľa vlastných slov presvedčená, že politika Bieleho domu funguje. "Spolu s prezidentom sme absolútne odhodlaní zabezpečiť, aby bol náš prisťahovalecký systém organizovaný a humánny, pričom pevne verím, že v tejto otázke napredujeme," povedala novinárom Harrisová.



Zatiaľ čo jej cesta do Guatemaly a Mexika bola zacielená na riešenie základných príčin migrácie - nedostatok ekonomických príležitostí, rozsiahle násilie, korupciu a strach z drogových kartelov -, Harrisová uviedla, že jej návšteva pohraničia slúži na "posilnenie" potreby riešiť podstatu týchto príčin; inak budú USA čeliť pokračujúcej kríze na hraniciach.