Viceprezidentka USA obvinila Čínu zo zastrašovania v Juhočínskom mori

Singapur 24. augusta (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová obvinila v utorok Čínu z nátlaku a zastrašovania v Juhočínskom mori, na ktoré si nárokujú viaceré krajiny. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Konanie Pekingu naďalej podkopáva poriadok založený na pravidlách," povedala Harrisová v prejave v Singapure.



Nároky Číny na väčšinu mora bohatého na prírodné zdroje sa prekrývajú s nárokmi viacerých ďalších štátov, vrátane Vietnamu a Filipín, ktoré sú spojencom USA.



Harrisová začala svoj príhovor slovami, že Spojené štáty sú po páde Afganistanu do rúk Talibanu pred týždňom "výlučne zamerané" na evakuácie ľudí z medzinárodného letiska v Kábule.



"Plne si uvedomujem, že pohľad sveta je upretý na Afganistan," uviedla viceprezidentka a stiahnutie amerických vojakov z krajiny označila za "odvážne a správe rozhodnutie".



"Dosiahli sme to, na čo sme tam išli," dodala a zopakovala tak vysvetlenie amerického prezidenta Joea Bidena týkajúce sa stiahnutia z Afganistanu.



Napriek odchodu USA z Afganistanu je cieľom Spojených štátov "presadzovať slobodný a otvorený Indo-Pacifik", čo vychádza z "trvalých záujmov" Ameriky v regióne, povedala Harrisová.



Harrisová pricestovala v nedeľu do Singapuru na prvú etapu svojej návštevy v juhovýchodnej Ázii. V utorok má navštíviť Vietnam.



Jej ázijské turné bolo dohodnuté ešte predtým, ako radikálne hnutie Taliban ovládlo Afganistan a hlavné mesto Kábul.



Harrisovej cesta nasleduje po nedávnych návštevách amerického ministra obrany Lloyda Austina v Singapure, na Filipínach a vo Vietname, počas ktorých tiež kritizoval čínske nároky v oblasti Juhočínskeho mora, pripomína DPA.