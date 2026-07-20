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Viceprezidentovi J. D. Vanceovi sa narodilo štvrté dieťa
Tehotenstvo Ushy Vanceovej, dcéry indických prisťahovalcov a bývalej právničky, ktorá pôsobila ako asistentka sudcu Najvyššieho súdu USA Johna Robertsa, vzbudilo značnú mediálnu pozornosť.
Autor TASR
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Washington 20. júla (TASR) — Americkému viceprezidentovi J. D. Vanceovi a jeho manželke Ushe Vanceovej sa v nedeľu v Národnom vojenskom zdravotníckom centre Waltera Reeda v Bethesde v štáte Maryland narodilo štvrté dieťa. Ide o syna, ktorému dali meno Alec Neel Vance. Viceprezident to oznámil na platforme X, informujú svetové agentúry.
„S nadšením oznamujeme, že sa nám dnes ráno narodil chlapček Alec Neel Vance. Usha a dieťa sú šťastní a zdraví a naše deti sa nesmierne tešia, že sa stretnú so svojím malým bračekom,“ uviedol na X 41-ročný Vance. Zároveň sa poďakoval lekárom za odvedenú prácu.
Vance už má dvoch synov - deväťročného Ewana, šesťročného Viveka – a štvorročnú dcéru Mirabel. Najnovšie tehotenstvo svojej manželky, s ktorou sa zoznámil na elitnej Yale University, verejne oznámil v januári. Manželmi sú od roku 2014.
Republikán Vance, bývalý príslušník námornej pechoty, dlhodobo upozorňuje na klesajúcu pôrodnosť v USA a verejne podporuje väčšie rodiny. Na zhromaždení proti interrupciám v januári 2025 vyhlásil, že v USA chce „viac detí“. V minulosti uviedol, že rozhodnutie mať ďalšie dieťa ovplyvnila aj vražda konzervatívneho aktivistu a jeho blízkeho priateľa Charlieho Kirka.
Tehotenstvo Ushy Vanceovej, dcéry indických prisťahovalcov a bývalej právničky, ktorá pôsobila ako asistentka sudcu Najvyššieho súdu USA Johna Robertsa, vzbudilo značnú mediálnu pozornosť. Je totiž mimoriadne zriedkavé, aby sa rodina najvyšších predstaviteľov USA rozrástla počas výkonu funkcie.
Podľa údajov súkromnej neziskovej organizácie White House Historical Association sa úradujúcemu viceprezidentovi naposledy narodil syn v roku 1870 – druhým mužom USA bol vtedy Schuyler Colfax. Predtým sa to stalo v roku 1829 viceprezidentovi Johnovi C. Calhounovi.
Narodenie Alec Neela Vancea prichádza v období, keď viacerí poprední predstavitelia administratívy prezidenta Donalda Trumpa oznámili prírastky do rodiny. Štvrté dieťa sa nedávno narodilo Katie Millerovej, manželke Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Stephena Millera. Druhé dieťa v máji porodila hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
„S nadšením oznamujeme, že sa nám dnes ráno narodil chlapček Alec Neel Vance. Usha a dieťa sú šťastní a zdraví a naše deti sa nesmierne tešia, že sa stretnú so svojím malým bračekom,“ uviedol na X 41-ročný Vance. Zároveň sa poďakoval lekárom za odvedenú prácu.
Vance už má dvoch synov - deväťročného Ewana, šesťročného Viveka – a štvorročnú dcéru Mirabel. Najnovšie tehotenstvo svojej manželky, s ktorou sa zoznámil na elitnej Yale University, verejne oznámil v januári. Manželmi sú od roku 2014.
Republikán Vance, bývalý príslušník námornej pechoty, dlhodobo upozorňuje na klesajúcu pôrodnosť v USA a verejne podporuje väčšie rodiny. Na zhromaždení proti interrupciám v januári 2025 vyhlásil, že v USA chce „viac detí“. V minulosti uviedol, že rozhodnutie mať ďalšie dieťa ovplyvnila aj vražda konzervatívneho aktivistu a jeho blízkeho priateľa Charlieho Kirka.
Tehotenstvo Ushy Vanceovej, dcéry indických prisťahovalcov a bývalej právničky, ktorá pôsobila ako asistentka sudcu Najvyššieho súdu USA Johna Robertsa, vzbudilo značnú mediálnu pozornosť. Je totiž mimoriadne zriedkavé, aby sa rodina najvyšších predstaviteľov USA rozrástla počas výkonu funkcie.
Podľa údajov súkromnej neziskovej organizácie White House Historical Association sa úradujúcemu viceprezidentovi naposledy narodil syn v roku 1870 – druhým mužom USA bol vtedy Schuyler Colfax. Predtým sa to stalo v roku 1829 viceprezidentovi Johnovi C. Calhounovi.
Narodenie Alec Neela Vancea prichádza v období, keď viacerí poprední predstavitelia administratívy prezidenta Donalda Trumpa oznámili prírastky do rodiny. Štvrté dieťa sa nedávno narodilo Katie Millerovej, manželke Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Stephena Millera. Druhé dieťa v máji porodila hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.