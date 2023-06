Vicestarostu Helsínk prichytili pri sprejovaní grafitov

Helsinki 27. júna (TASR) - Vicestarostu Helsínk Paava Arhinmäkiho počas osláv svätojánskej noci prichytili spolu s jeho priateľom pri sprejovaní grafitov na stenu železničného tunela v meste Vantaa na juhu Fínska. Podľa úradov odstránenie grafitu zo steny trvalo tri hodiny a stálo 3500 eur. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Grafit obsahoval nápis: "World domination and great career movez" (Svetovláda a skvelé kariérne kroky).



Štyridsaťšesťročný Arhinmäki, ktorý má vo fínskom hlavnom meste na starosti kultúru a voľný čas, sa za svoj čin ospravedlnil na Facebooku. "Bolo to od nás hlúpe. Akosi som sa nechal uniesť myšlienkou, že na tieto sivé betónové múry, ktoré už boli predtým pomaľované a nie sú na očiach, by sa dalo niečo namaľovať," napísal na sociálnej sieti. Nemyslí si, že jeho konanie bolo také závažné, aby nemohol pokračovať vo svojej funkcii, dodal pre fínske médiá.



V statuse na sociálnej sieti Facebook priblížil, že jeho nadšenie pre grafity siaha do detstva v helsinskej štvrti Pasila, kedysi známej pre svoju brutalistickú architektúru.



Podľa starostky Helsínk Juhany Vartiainenovej si jej zástupca uvedomuje závažnosť situácie. Jeho konanie označila za neuvážené.



Polícia skutok vyšetruje ako priestupok týkajúci sa poškodzovania majetku a narušenia železničnej dopravy.