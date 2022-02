Víchor strhol strechu londýnskej O2 Areny

Londýn 18. februára (TASR) - Víchor sprevádzajúci tlakovú níž Eunice, ktorá v piatok zasiahla Britániu, vážne poškodil strechu známej viacúčelovej haly O2 Arena v Londýne. Podľa záberov televízie ITV je v streche arény obrovská diera a zo strešnej konštrukcie vejú franforce hrubej plachty, informuje TASR.



Televízia ITV citovala svedkyňu, ktorá uviedla, že vietor strháva zo strechy kusy plachty. "Začína to byť nebezpečné pre ľudí naokolo," povedala.



Ako uvádza BBC, tlaková níž Eunice sa ukazuje byť jednou z najnebezpečnejších v Británii za uplynulé desaťročia. Na ostrove Wight zaznamenali náraz vetra s rýchlosťou až 196 kilometrov za hodinu, čo nateraz predstavuje anglický rekord. Viac než 50.000 odberných miest na juhozápadne Anglicka a juhu Walesu ostalo bez elektriny.



Pre Londýn a juhozápad Anglicka vyhlásili najvyšší stupeň ohrozenia v súvislosti s veterným počasím. Stalo sa tak po prvý raz od zavedenia systému v roku 2008.



V postihnutých oblastiach zatvorili stovky škôl a viacero mostov. Z Londýna meškajú alebo zrušili stovky letov. Pilot lietadla spoločnosti EasyJet z Bordeaux sa napríklad dvakrát neúspešne pokúsil pristáť na londýnskom letisku Gatwick. Napokon sa vrátil so strojom do Francúzska.



Mnohé cesty a železničné trate blokujú popadané stromy, vlaky jazdia obmedzenou rýchlosťou. Na viacerých miestach je v platnosti aj výstraha pred záplavami.