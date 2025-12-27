< sekcia Zahraničie
Víchrica a sneženie v USA viedli k zrušeniu ďalších stoviek letov
Podľa portálu Flightaware zrušili v Spojených štátoch v sobotu celkovo 796 letov.
Autor TASR
New York 27. decembra (TASR) – Stovky letov zrušili v sobotu v dôsledku zimnej víchrice a silného sneženia v New Yorku a okolitom regióne severovýchodných Spojených štátov. Došlo k tomu v čase po Vianociach, keď milióny Američanov cestujú. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Podľa portálu Flightaware zrušili v Spojených štátoch v sobotu celkovo 796 letov. V piatok to bolo ešte 1710 zrušených letov.
Národná meteorologická služba predpovedala pre New York až 17 centimetrov nového snehu. Väčšina z týchto zrážok však podľa nej už spadla a situácia sa mala počas soboty postupne zlepšovať. Výstraha pre región bola v platnosti do 13.00 h miestneho času (19.00 h SEČ).
Predstavitelia mesta vyzvali obyvateľov, aby necestovali, pokiaľ to nie je potrebné, a zostali doma, ak to je možné. Noviny New York Times písali o najsilnejšom snežení za tri roky.
Rušenie letov sa v piatok podľa Flightaware najviac dotklo troch hlavných newyorských letísk – letiska Johna F. Kennedyho, letiska LaGuardia a letiska Newark Liberty International. Tie pasažierov vyzvali, aby sa pred príchodom informovali u svojich leteckých spoločností, či sa ich lety uskutočnia.
Desiatky zrušených letov hlásili aj na letiskách vo Filadelfii a Baltimore, ako aj v kanadskom Toronte.
