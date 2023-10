Víchrica Babet si v Škótsku vyžiadala už druhú obeť

Londýn 20. októbra (TASR) - Už druhú obeť na živote si vyžiadala v Škótsku tlaková níž Babet, ktorá so sebou priniesla silný vietor a bezprecedentné záplavy. TASR správu prevzala v piatok od agentúry DPA.



V okrese Angus neďaleko mesta Forfar zomrel jeden človek po tom, čo na jeho dodávku spadol vo štvrtok večer strom. Už skôr úrady informovali o smrti 57-ročnej ženy, ktorú strhla voda.



Britská meteorologická služba Met Office vydala pre niektoré oblasti na východe Škótska červenú, teda najvyššiu, výstrahu pred mimoriadnymi dažďami.



Záchranné operácie momentálne prebiehajú v škótskom meste Brechin v okrese Angus. Voda tam totiž v piatok ráno prelomila protipovodňové zábrany, čo viedlo k zaplavenie stoviek domov.



Okrem toho prebieha v súčasnosti aj pátranie helikoptérou v okrese Aberdeenshire po tom, čo úrady dostali hlásenie o mužovi, ktorý s autom uviazol v povodňovej vode.



Babet by podľa meteorológov mala okrem Britských ostrovov zasiahnuť aj Dánsko, juh Švédska, sever Nemecka a niektoré časti Nórska. Priniesť môže so sebou silný vietor, víchricu a výdatné dažde, ktoré môžu vyvolať povodne. Úrady v krajinách severnej Európy preto vyzývajú obyvateľov na ostražitosť.