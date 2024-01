Víchrica Isha spôsobila v Írsku výpadky elektriny

Londýn 22. januára (TASR) – Tisíce domácností zostali v nedeľu v Írsku bez elektriny v dôsledku víchrice Isha. Meteorológovia varovali pred "ničivým" vetrom. Očakávali sa tiež problémy v doprave, letisko v Dubline zrušilo desiatky letov. TASR informácie prevzala od agentúry DPA.



Úrady obyvateľov vyzvali, aby dbali na varovania a nepodnikali nepotrebné cesty. Od nedeľňajšieho večera platil najvyšší stupeň výstrahy pred vetrom pre grófstva Donegal, Galway a Mayo na severozápade Írska.



Britský meteorologický úrad medzitým oznámil, že západné časti Spojeného kráľovstva by mohlo počas víchrice zasiahnuť tornádo.



Večer miestneho času bolo v Írsku bez elektrickej energie viac ako 170.000 domov, fariem a podnikov. V priebehu noci by podľa očakávaní mohlo dôjsť k ďalším výpadkom prúdu.



V Severnom Írsku hlásili osobu zranenú uvoľneným lešením v Belfaste, oznámila polícia, ktorá dostala aj početné oznámenia o spadnutých stromoch.



Letisko v Dubline uviedlo, že víchrica "významne" ovplyvní jeho prevádzku. Zrušili na ňom najmenej 114 odletov a príletov a 36 ďalších presmerovali na iné letiská.



Letisko Schiphol v holandskom Amsterdame oznámilo, že na pondelok zrušilo 130 letov. Označilo to za preventívne opatrenie pred tým, ako víchrica Isha prinesie silný vietor do Holandska, informovala agentúra Reuters.