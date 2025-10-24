< sekcia Zahraničie
Víchrica v Rakúsku: Bez elektriny zostalo 1200 domácností
Tamojší hasiči museli od štvrtkových večerných hodín v Korutánsku zasahovať dovedna 140-krát, spresnila krajinská hasičská a záchranná služba.
Autor TASR
Klagenfurt 24. októbra (TASR) - Viac než 1200 domácností zostalo v piatok nadránom v strednej i južnej časti rakúskej spolkovej krajiny Korutánsko bez dodávok elektriny po tom, čo sa oblasťou prehnala víchrica, informuje TASR podľa správy agentúry APA.
Množstvo stromov, ktoré vyvrátil mimoriadne silný vietor, popadalo na elektrické vedenia. Hasiči museli pritom popri škodách spôsobených víchricou odstraňovať aj dôsledky záplav, pretože opadnuté lístie upchalo odvodňovacie šachty. Obzvlášť postihnuté boli okresy Villach-Land, Klagenfurt-Land, Feldkirchen, St. Veit, Völkermarkt a Wolfsberg.
V odstraňovaní škôd sa v niektorých oblastiach spolkovej krajiny pokračovalo aj v piatok ráno, píše APA.
