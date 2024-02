Víchrica v USA spôsobila dopravný chaos; mesto New York pokryl sneh

New York 14. februára (TASR) - Severovýchod Spojených štátov postihla v utorok silná snehová víchrica. Mesto New York zostalo prvýkrát po dvoch rokoch pod snehovou pokrývkou, počasie však spôsobilo aj dopravný chaos, rušenie letov a zatvorenie škôl, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Aerolinky v regióne zrušili viac než 1220 letov vrátane 43 percent letov na domácom neyworskom letisku LaGuardia a jedného z piatich letov na medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho (JFK).



V meste New York boli úrady v dôsledku počasia nútené uzatvoriť škody. Problémy spôsobila víchrica Lorraine aj v doprave a mesto vyzvalo verejnosť, aby sa pre sťažené podmienky vyhla šoférovaniu.



Bolo to prvýkrát za dva roky, čo v najväčšom meste krajiny napadlo toľko snehu, že si to vyžiadalo použitie pluhov, uviedli úrady.



"Očakáva sa, že napadne desať až 20 centimetrov snehu, podobne sa čaká aj vietor s rýchlosťou do 64 kilometrov za hodinu. Ak to nie je nevyhnutné, vyhnite sa cestovaniu. Ak musíte cestovať, využite hromadnú dopravu," uvádzalo sa v upozornení núdzového notifikačného systému mesta.



Varovanie americkej národnej meteorologickej služby (NWS) pred snehovou víchricou Lorraine sa vzťahovalo na viac než 32 miliónov ľudí, píše AFP.



Množstvo vidieckych oblastí na severovýchode USA zostalo odrezaných od sveta. Snežné pluhy sa pokúšali sprístupniť cesty aj v čase silného sneženia, píše AFP.