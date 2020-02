Počasie potrápilo aj Európu: Vietor vyvracal stromy

Praha 24. februára (TASR) - Silný vietor sprevádzajúci tlakovú níž Yulia mal v Česku za následok výpadky v dodávkach elektriny a popadané stromy. Na najvyššej hore republiky Sněžke namerali historicky najvyššiu rýchlosť vetra. Správu priniesla televízna stanica ČT24.



Meteorológovia na Facebooku uviedli, že rýchlosť vetra na poľskej strane Sněžky dosiahol nárazovo rýchlosť až 223 kilometrov za hodinu. To je viac ako v roku 2007 pri orkáne Kyrill. Meteorológovia vietor neoznačili za orkán, keďže by v tomto prípade musel fúkať nepretržite aspoň desať minút rýchlosťou viac ako 180 kilometrov za hodinu.



Príčinou silného vetra bola tlaková níž Yulia, ktorá v nedeľu postupne prechádzala cez Nemecko a Poľsko nad Bielorusko a Ukrajinu. Česko vietor zasiahol v nedeľu popoludní a večer.



Následky vetra obmedzili dopravu na viac ako troch desiatkach železničných tratí. Na Vysočine museli úrady uzavrieť niekoľko ciest. Vietor takisto spôsobil nehody. V Karlovarskom kraji spadol na autobus strom, pričom utrpeli zranenia dve osoby.



Portál Novinky.cz informoval, že v pondelok ráno bolo bez elektriny približne 40.000 domácností v celom Česku, najviac v Pardubickom, Libereckom, Královohradeckom a Ústeckom kraji.



Hasiči v rôznych častiach krajiny uskutočnili v noci z nedele na pondelok mnoho zásahov. Väčšinou išlo o popadané stromy na cestách, strhnuté elektrické vedenia a odčerpávanie vody zo zaplavených objektov. Hovorca krajských hasičov v Olomouckom kraji uviedol, že vietor v menšej miere strhával aj strechy.



Na niektorých miestach v Karlovarskom kraji naďalej hrozia povodne. Spravodajkyňa ČT24 v danej oblasti však upozornila, že úroveň vody v riekach sa pomaly vracia do normálu.



Víchrica zamestnala v Dolnom Rakúsku 600 hasičov



Približne 600 hasičov sa podieľalo na odstraňovaní následkov víchrice, ktorá zasiahla Dolné Rakúsko v nedeľu večer a v noci na pondelok. Najhoršie postihnutá bola južná časť tejto rakúskej spolkovej krajiny, informovala tlačová agentúra APA s odvolaním sa na krajinské veliteľstvo hasičského zboru.



V súvislosti s tlakovou nížou Yulia, ktorá predtým zasiahla aj Nemecko, absolvovali hasiči zhruba 200 výjazdov iba na území okresov Viedenské Nové Mesto, Baden a Neunkirchen. Problémy spôsobovali napríklad vyvrátené stromy na cestách, uvoľnené reklamné panely alebo poškodené strechy.



Víchrica sprevádzaná dažďom si nevyžiadala zranenia a situácia sa do pondelkového rána upokojila. Predpokladá sa, že odstraňovanie škôd potrvá ešte počas predpoludňajších hodín.