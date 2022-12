Videá Vagnerovcov majú na TikToku viac ako miliardu pozretí

New York 1. decembra (TASR) — Videá ruskej súkromnej polovojenskej organizácie známej ako Vagnerova skupina majú na sociálnej sieti TikTok viac ako jednu miliardu pozretí. Vagnerovci nich velebia násilie a agresiu. Vo štvrtok to oznámila organizácia NewsGuard, ktorá sa zameriava na online dezinformácie. TASR správu prevzala zo stanice BBC.



Organizácii NewsGuard sa podarilo identifikovať 160 videí pridaných Vagnerovcami, ktoré sa nepriamo zmieňujú, ukazujú či velebia násilné činy. Až 14 videí má zachytávať čiastočný či úplný záznam z popravy bývalého ruského žoldniera Jevgenija Nužina, ktoré skupina na TikTok pridala v novembri. Podľa analytikov bolo jedno video z popravy pred jeho stiahnutím videné najmenej 900.000-krát.



TikTok tvrdí, že proti akémukoľvek obsahu, ktorý porušuje jeho pravidlá, rázne zakročí. Organizácia NewsGuard však zistila, že práve algoritmy platformy pravdepodobne zobrazujú videá Vagnerovcov používateľom vo zvýšenej miere.



Organizácia NewsGuard tiež uviedla, že na TikToku s nachádzajú aj ďalšie videá, ktoré podporujú vojnu na Ukrajine, vyzývajú na zabíjanie Ukrajincov a označujú ich za "nacistov".



TikTok v reakcii na tieto zistenia vyhlásil, že "nenávistné či násilné videá nemajú na tejto platforme čo robiť". Väčšinu z videí, ktoré NewsGuard identifikoval, boli zo sociálnej siete do štvrtka odstránené.



Vagnerova skupina je v zahraničí známa pod názvom Wagner group. Jej žoldnieri pôsobili v Sýrii, Líbyi a na iných miestach v Afrike, ako aj v Latinskej Amerike. Túto polovojenskú skupinu založil podnikateľ Jevgenij Prigožin, blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina.