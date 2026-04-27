VIDEO HO DOSTALO DO PROBLÉMOV: Mladík za oblízanie slamky čelí väzeniu
V prípade usvedčenia z rušenia verejného poriadku čelí trojmesačnému väzeniu a pokute.
Singapur 27. apríla (TASR) - Francúzskeho tínedžera obvinili v Singapure z výtržníctva a rušenia verejného poriadku. Na sociálnej sieti Instagram zverejnil video, ako oblizuje slamku a vracia ju späť do automatu na pomarančový džús, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Osemnásťročný Didier Gaspard Owen Maximilien v Singapure študuje a podľa súdnych dokumentov nakrútil a zverejnil video s vedomím, že to „spôsobí alebo pravdepodobne spôsobí nepríjemnosti verejnosti“. V prípade usvedčenia z rušenia verejného poriadku čelí trojmesačnému väzeniu a pokute.
Výtržníctva sa podľa dokumentov dopustil tým, že „pravdepodobne spôsobil neoprávnenú stratu alebo škodu“ spoločnosti iJooz, ktorá prevádzkuje automat, a musela kvôli Maximilienovmu videu vymeniť všetkých 500 slamiek v automate. Výtržníctvo sa v Singapure trestá dvojročným väzením a pokutou.
