Video príchodu amerických vojakov do Izraela je hoax

Tel Aviv/Bratislava 22. novembra (TASR) - Po útokoch Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 sa na sociálnych sieťach začali šíriť príspevky so staršími videami, ktoré vraj mali zachytávať dianie z posledných týždňov, keď Izrael podniká odvetné kroky v Pásme Gazy. Jedno z nich, ktoré koluje aj v slovenčine, údajne zobrazuje príchod americkej námornej pechoty do Izraela koncom októbra 2023. Pôvodné video pritom pochádza z júna 2022 a zachytáva príchod amerických výsadkárov do Rumunska na cvičenie NATO. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Pomocou reverzného vyhľadávania videí sa agentúre AFP podarilo nájsť pôvodné video z 28. júna 2022 na YouTube kanáli. V popise videa sa uvádza, že ide o jednotky 101. výsadkovej divízie americkej armády. Vojaci podľa pôvodného videa prichádzajú na Leteckú základňu Mihaila Kogalniceanu pri rumunskom meste Konstanca, kde mali posilniť východné krídlo NATO a zapojiť sa do medzinárodných cvičení s európskymi partnermi.



AFP pri vyhľadávaní narazila aj na tlačovú správu na oficiálnom webe Armády Spojených štátov, v ktorej sa píše, že príslušníci 101. výsadkovej divízie začali do Rumunska prichádzať 20. júna 2022. V správe sa tiež píše, že vojaci pricestovali na spoločné cvičenie s európskymi partnermi v rámci NATO a posilniť východné krídlo aliancie.



Na webe sú aj fotografie, na ktorých je možné rozpoznať postavy rovnakých príslušníkov vojenského personálu pri lietadle, čo potvrdzuje, že ide o rovnakú situáciu, ako bola tá, ktorá je zachytená na videách zdieľaných na sociálnych sieťach.



Aj 101. výsadková jednotka zverejnila fotografie na svojom oficiálnom účte na Instagrame. Sú na nich vojaci, ktorí 28. júna 2022 vystupovali z lietadla na rumunskej leteckej základni.



Vďaka spätnému vyhľadávaniu videí sa podaril vypátrať aj zdroj textu nepravdivých príspevkov na sociálnych sieťach. Výsledky v ruštine naznačujú, že text v slovenčine je prekladom článku uverejneného na ruskej stránke mk.ru s titulkom "Tisíce amerických mariňákov pristáli v Izraeli". AFP preložila časť webu cez aplikáciu Deepl a výsledok je prakticky totožný s príspevkom, ktorý sa v slovenčine objavil na Telegrame.