VIDEO: Projekt technických škôlok sa rozšíril zo Slovenska do Česka
Jednou z prvých zapojených škôlok na českej strane je MŠ Sluníčko z Holešova.
Autor TASR
Holešov 22. januára (TASR) - Technické škôlky sa zo Slovenska rozšírili i do Českej republiky. Projekt začali realizovať na prvej desiatke materských škôl (MŠ). Skúsenosti z desaťročného fungovania prišli odovzdať zástupcovia zo slovenskej strany na konferencii Československého fóra spolupráce vo štvrtok v Holešove v Zlínskom kraji, Slovensko bude zase naopak čerpať know-how z Českej republiky z projektu Technikiády, ktorý tam realizujú na základných školách (ZŠ).
Projekt Technických škôlok je zameraný na rozvoj technických, manuálnych a konštrukčných a tvorivých zručností pre deti vo veku od troch do šiestich rokov, na Slovensku ho realizuje niekoľko desiatok MŠ.
Jednou z prvých zapojených škôlok na českej strane je MŠ Sluníčko z Holešova. Riaditeľka školy Veronika Trnčáková Kuželová spomenula, že i celá vízia MŠ je nastavená tak, že deti chcú viesť praktickými zručnosťami k praktickému životu. „U detí prostredníctvom týchto remeselných a pracovných aktivít rozvíjame nielen zručnosť, jemnú motoriku, manuálnu zručnosť, ale i ďalšie veci, ako je rozvoj reči, spolupráca či sociálna oblasť, a v tom, že je to komplexné, vidíme obrovský prínos,“ priblížila.
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik ozrejmil, že projekt sa rozšíril do Česka ako jedna z priorít v rámci Československého fóra spolupráce medzi ZMOS-om a českým Zväzom miest a obcí, z Českej republiky bude Slovensko čerpať inšpiráciu z Technikiády. Kým technické škôlky sa podľa neho týkajú predprimárneho vzdelávania, Technikiáda sa týka predovšetkým ZŠ a dá sa implementovať aj pre stredné školy. „Otázku vzdelávania a detí ako budúcnosti pre český a slovenský národ sme si vybrali ako kľúčové posolstvá, ktoré chceme priniesť a navzájom tak podporiť spoluprácu, keďže české aj slovenské mestá sú v drvivej väčšine kľúčovým zriaďovateľom ako MŠ, tak aj ZŠ,“ podotkol Božik s tým, že tento motív sa dnes napĺňa aj v praxi.
Výmena skúseností v rámci projektov Technických škôlok a Technikiády je podľa predsedu Zväzu miest a obcí ČR Františka Lukla konkrétnym výsledkom spolupráce ZMOS-u a českého zväzu. „Ide o zapojenie detí od toho najmenšieho veku do technického vzdelávania. V žiadnom prípade nechceme mať z detí technikov ako takých, ale chceme, aby sa v škôlkach inšpirovali, viac premýšľali, viac tvorili, čo by im pomohlo v ďalšom živote, pokojne aj v humanitných odboroch,“ skonštatoval.
Štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján Hrinko pripomenul, že technické škôlky fungujú na Slovensku už desať rokov, pričom projekt realizujú na približne 90 školách. „Budeme robiť všetko preto, aby sme sieť technických škôlok rozšírili, a to nielen na Slovensku, ale aj v Čechách,“ deklaroval.
