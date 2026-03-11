< sekcia Zahraničie
VIDEO: Stovky študentov v Prahe protestovali proti ministrovi kultúry
Autor TASR
Praha 11. marca (TASR) - Stovky študentov umeleckých odborov a ďalších zástupcov kultúry v stredu dopoludnia protestovali na pražskom Malostranskom námestí a následne pred ministerstvom kultúry proti šéfovi rezortu Otovi Klempířovi a plánovaným škrtom v rozpočte ministerstva. Práve v stredu poslanci od rána v treťom čítaní rokujú o návrhu rozpočtu na tento rok, podľa ktorého by mal rezort hospodáriť s nižšou čiastkou ako navrhla minulá vláda. Ak Klempíř na kultúru nezíska viac peňazí, študenti požadujú jeho demisiu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Akciu zorganizovala iniciatíva Stojíme za kultúrou! a zapojili sa do nej študenti mnohých stredných aj vysokých umeleckých škôl naprieč Českom a tiež niektoré fakulty Univerzity Karlovej. „Dostali sme sa do bodu, keď sme cítili, že už nestačí vyjednávať, ale je nutné sa organizovať a povedať jasné nie drastickým škrtom... Dnešným protestom chceme vyjadriť hlboké znepokojenie z navrhovaných škrtov v rozpočte ministerstva kultúry a z rétoriky, ktorá v poslednej dobe zaznieva smerom k celej kultúrnej obci,“ vyhlásil študent Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe (DAMU) Filip Novák, ktorý akciu spolu s ďalšou študentkou moderoval.
Protestujúci sa najprv zhromaždili na Malostranskom námestí neďaleko Poslaneckej snemovne, kam prišli s transparentmi ako napríklad „Klempíř - mäsiar živej kultúry“ či „Bez živej kultúry len tupá poslušnosť“. Mnohé z nápisov odkazovali na to, že Klempíř bol zvolený na kandidátke strany Motoristi sebe, napríklad „Kultúra je motor spoločnosti“, „Túrujeme kultúru“ či „Kultúra sa nenechá zraziť“.
Organizátori svoje požiadavky adresovali v otvorenom liste aj poslancom. „Požadujeme vrátanie rozpočtu ministerstva kultúry do pôvodne navrhovanej výšky. Súčasné škrty o 300 miliónov korún sú neakceptovateľné. V prípade, že rozpočet nebude dorovnaný na pôvodne navrhovanú výšku, požadujeme demisiu ministra kultúry, pretože neobhajuje záujem sektora, ktorý reprezentuje,“ prečítal zo zoznamu požiadaviek Novák.
Podotkol, že aj keď vláda vo svojom programovom vyhlásení označuje kultúru za základ zachovania národnej identity a sľubuje posilnenie jej úlohy, zvyšovanie odmien a tiež dostupnosť kultúry pre všetkých, navrhovaný rozpočet týmto záväzkom odporuje. Návrh upravený vládou Andreja Babiša je pre rezort kultúry asi o 1,17 miliardy nižší ako pôvodný od predchádzajúceho Fialovho kabinetu. Čiastka na živú kultúru sa znížila o spomínaných 300 miliónov.
Protestujúci neskôr išli pred ministerstvo a počas presunu skandovali heslá ako „Motoristov máme dosť, chceme lepšiu budúcnosť“. Na záver protestu sa všetci na znak súdržnosti chytili za ruky a zaspievali známy protestsong Jednou budem dál. „Toto nie je koniec, za kultúrou budeme naďalej stáť,“ dodal Novák.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
