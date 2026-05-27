VIDEO: Začali streamovať život mestských ježkov
WWF bude stream do konca júna vysielať z dvora jedného z domov, kde sú umiestnené misky so žrádlom.
Autor TASR
Helsinki 26. mája (TASR) - Fínska pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) začala v priamom prenose vysielať kŕmenie ježkov v meste Luumäki na východe Fínska. Cieľom mimovládnej ochranárskej spoločnosti je upriamiť pozornosť verejnosti na živočíšny druh, ktorý sa v severskej krajine stáva čoraz ohrozenejším. TASR o tom píše podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa YLE.
WWF bude stream do konca júna vysielať z dvora jedného z domov, kde sú umiestnené misky so žrádlom. Väčšinou bude ukazovať prázdne misky, ku ktorým budú za súmraku ježkovia lákaní granulami. Tento čas má vtákom zabrániť, aby jedlo pre ježkov zožrali. Podľa manažéra WWF Fínsko Justa Hyvärinena má prenos ľuďom ukázať, že aj sami môžu zlepšiť prírodné prostredie aj veľmi blízko svojho domova.
WWF Fínsko má viacročné skúsenosti s priamymi prenosmi zo života ohrozených živočíšnych druhov. V roku 2016 to odštartovala kampaň Norppalive na jazere Saimay, kde v tom čase žilo len niekoľko sto kusov poddruhu tuleňa krúžkovaného. Neskôr to boli lietajúce veveričky v Salo, voľne žijúce vtáky v Južnej Karélii alebo vysoko ohrozený druh mloka v lesnom jazierku v Joensuu.
Hoci presné údaje o ohrození ježkov vo Fínsku nie sú známe, údaje z iných krajín naznačujú pokles ich počtu. Fínska komplexná štúdia je naplánovaná na rok 2029.
V posledných rokoch klesol počet ježkov až o polovicu v Spojenom kráľovstve, Švédsku, Nemecku a Rakúsku. Medzinárodná únia ochrany prírody (IUCN) zmenila v roku 2024 klasifikáciu ohrozenia ježov z „najmenej ohrozený“ na „takmer ohrozený“. Zhoršenie pripisuje predovšetkým ľudskej činnosti a environmentálnym tlakom.
