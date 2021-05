Video z obliehania Sarajeva vyšetrujú pre možné vojnové zločiny

Sarajevo 22. mája (TASR) - Bosnianska prokuratúra pre vojnové zločiny začala v piatok vyšetrovanie v reakcii na nedávno zverejnený videozáznam, na ktorom sa srbský ostreľovač počas obliehania Sarajeva chváli, že niekoho zasiahol "do hlavy".



Ako píše agentúra AFP, video natočil a následne aj zverejnil na serveri YouTube francúzsky novinár Philippe Buffon. Na zázname je vidieť viacero mladých bojovníkov, ktorí sa schovávajú v dome na predmestí Sarajeva.



Jeden z nich vystrelil zo svojej ostreľovacej pušky a následne sa pochválil, že niekoho trafil "do hlavy". Záznam odvysielala miestna televízia, čo vyvolalo vlnu nevôle v bosnianskej metropole, kde zahynulo počas obliehania medzi 1992 a 1995 viac ako 11.000 ľudí.



"Vyšetrovanie sme začali hneď, ako sa to video objavilo na internete," uviedla bosnianska prokuratúra vo vyhlásení. Buffonovo video už na YouTube nie je k dispozícií, agentúra AFP však má prístup k jeho dlhšej verzii.



Viaceré médiá informovali, že strelec v súčasnosti pracuje ako čašník v štvrti Sarajeva, kde žijú prevažne bosnianski Srbi. Už stovky ľudí bolo odsúdených za ich činy počas vojny v Bosne a Hercegovine, ktorá si vyžiadala viac ako 100.000 obetí, pripomína AFP.



Napriek tomu, že od vojny uplynulo už štvrť storočia, miestne súdy stále neuzavreli približne 600 prípadov týkajúcich sa 4500 podozrivých, píše AFP s odvolaním sa na oficiálne údaje.