Video zachytilo plačúceho chlapca, ako ide z Ukrajiny cez hranicu sám

Varšava 7. marca (TASR) - Video zachytilo malého plačúceho a vzlykajúceho chlapca, ako prekračuje hranicu z vojnovej Ukrajiny do Poľska sám. V pondelok o tom informovala americká spravodajská stanica CNN.



Medzi 1,5 milióna ľuďmi, ktorí od začiatku invázie Ruska na Ukrajine už ušli z krajiny, sú aj malé deti – a niektoré sú nútené prejsť celú púť samy.



Jedno video zachytáva malého chlapca, ako prechádza hranicu do Poľska a kráča sám pred skupinou dospelých. Evidentne je osamotený, popri chôdzi plače a vzlyká. Má na sebe vetrovku a nesie si len igelitovú tašku s osobnými vecami. Na ceste pôsobí taký malý a drží sa oddelene od ostatných rodín na úteku pred vojnou.



Väčšina utečencov z Ukrajiny ušla do Poľska, ostatní utiekli do Maďarska, na Slovensko, do Moldavska a Rumunska, pripomína CNN.