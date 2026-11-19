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KONIEC ČAKANIA: GTA dostáva po 13 rokoch pokračovanie
Príbeh GTA VI sa odohráva v meste Vice City v štáte Leonida inšpirovanom americkým Miami a Floridou.
Autor TASR
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New York 18. novembra (TASR) - Legendárna videoherná séria Grand Theft Auto (GTA) dostane 19. novembra po 13 rokoch ďalšie pokračovanie. Analytická spoločnosť Omdia odhaduje, že GTA VI by mohlo do konca roka priniesť vývojárskemu štúdiu Rockstar Games a jeho materskej spoločnosti Take-Two Interactive tržby vo výške 3,2 miliardy dolárov. Podľa analytickej firmy Sensor Tower iba tržby z predpredaja dosiahli 1,65 miliardy dolárov. V hernom priemysle ide o bezprecedentnú sumu, píše TASR podľa agentúry AFP a portálu Yahoo Finance.
Predchádzajúci titul GTA V vyšiel pred 13 rokmi, prekonal množstvo rekordov v predajnosti vrátane pozície jedného z najziskovejších zábavných produktov všetkých čias.
Príbeh GTA VI sa odohráva v meste Vice City v štáte Leonida inšpirovanom americkým Miami a Floridou. Rockstar prezentuje Leonidu ako svoj doteraz najrozsiahlejší a najpodrobnejší otvorený svet, ktorý presahuje hranice Vice City a zahŕňa pláže, diaľnice, mokrade a menšie komunity inšpirované južnou Floridou. Hrať možno za dve hlavné postavy - Luciu Caminos a Jasona Duvala.
Dosah hry je podľa Jamesa McWhirtera zo spoločnosti Omdia taký veľký, že dočasne klesne záujem o iné zábavné služby, vrátane streamovacích platforiem. Mnohí fanúšikovia si už kvôli hre naplánovali voľno. Na 19. novembra vzrástol 32-percentne počet žiadostí o dovolenku po celom svete, uviedla HR firma Remote.
Spoločnosť Rockstar venovala vývoju najnovšieho dielu série GTA viac ako osem rokov. Vývoj sprevádzalo viacero problémov, keď v roku 2022 boli na internete v predstihu zverejnené ukradnuté videá z hry. Štúdio dvakrát odložilo uvedenie GTA VI na trh.
Séria je známa satirickým postojom k americkej spoločnosti a podľa kritikov propaguje násilie. Príbeh každého dielu sa zameriava na kriminálne činnosti a hráči môžu v otvorenom svete GTA strieľať na políciu, zabíjať autom okoloidúcich, lúpiť v obchodoch alebo predávať drogy.
„Je to séria, ktorá je známa tým, že vždy prekračuje hranice, pokiaľ ide o zobrazovanie násilia a rôznych foriem zneužívania či obťažovania, ako aj stvárnenie rodových rolí,“ povedal Paolo Ruffino, odborník v odbore digitálne kultúry na King’s College v Londýne. „Neočakávam, že by sa nutne objavili veľké kontroverzie, pokiaľ sa nevyskytne niečo úplne nové,“ uviedol. Niektoré krajiny preto GTA VI zakázali, napríklad Rusko, Čína, Libanon alebo Katar.
Šieste pokračovanie GTA bude dostupné v každom časovom pásme vo štvrtok o polnoci, pričom ako prví si nový titul mohli zahrať hráči na Novom Zélande, Austrálii a Ázii. Dostupné je iba na konzolách PlayStation 5 a Xbox Series X.
Prvé recenzie sú mimoriadne pozitívne. Portál Metacritic GTA VI udelil skóre 99/100. Ešte pred vydaním získala hra v utorok osem nominácií na Game Awards.
Predchádzajúci titul GTA V vyšiel pred 13 rokmi, prekonal množstvo rekordov v predajnosti vrátane pozície jedného z najziskovejších zábavných produktov všetkých čias.
Príbeh GTA VI sa odohráva v meste Vice City v štáte Leonida inšpirovanom americkým Miami a Floridou. Rockstar prezentuje Leonidu ako svoj doteraz najrozsiahlejší a najpodrobnejší otvorený svet, ktorý presahuje hranice Vice City a zahŕňa pláže, diaľnice, mokrade a menšie komunity inšpirované južnou Floridou. Hrať možno za dve hlavné postavy - Luciu Caminos a Jasona Duvala.
Dosah hry je podľa Jamesa McWhirtera zo spoločnosti Omdia taký veľký, že dočasne klesne záujem o iné zábavné služby, vrátane streamovacích platforiem. Mnohí fanúšikovia si už kvôli hre naplánovali voľno. Na 19. novembra vzrástol 32-percentne počet žiadostí o dovolenku po celom svete, uviedla HR firma Remote.
Spoločnosť Rockstar venovala vývoju najnovšieho dielu série GTA viac ako osem rokov. Vývoj sprevádzalo viacero problémov, keď v roku 2022 boli na internete v predstihu zverejnené ukradnuté videá z hry. Štúdio dvakrát odložilo uvedenie GTA VI na trh.
Séria je známa satirickým postojom k americkej spoločnosti a podľa kritikov propaguje násilie. Príbeh každého dielu sa zameriava na kriminálne činnosti a hráči môžu v otvorenom svete GTA strieľať na políciu, zabíjať autom okoloidúcich, lúpiť v obchodoch alebo predávať drogy.
„Je to séria, ktorá je známa tým, že vždy prekračuje hranice, pokiaľ ide o zobrazovanie násilia a rôznych foriem zneužívania či obťažovania, ako aj stvárnenie rodových rolí,“ povedal Paolo Ruffino, odborník v odbore digitálne kultúry na King’s College v Londýne. „Neočakávam, že by sa nutne objavili veľké kontroverzie, pokiaľ sa nevyskytne niečo úplne nové,“ uviedol. Niektoré krajiny preto GTA VI zakázali, napríklad Rusko, Čína, Libanon alebo Katar.
Šieste pokračovanie GTA bude dostupné v každom časovom pásme vo štvrtok o polnoci, pričom ako prví si nový titul mohli zahrať hráči na Novom Zélande, Austrálii a Ázii. Dostupné je iba na konzolách PlayStation 5 a Xbox Series X.
Prvé recenzie sú mimoriadne pozitívne. Portál Metacritic GTA VI udelil skóre 99/100. Ešte pred vydaním získala hra v utorok osem nominácií na Game Awards.