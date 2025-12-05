< sekcia Zahraničie
Vidiecka pôrodnica vo Francúzsku ponúka rodičkám 1000 eur
Autor TASR
Orléans 5. decembra (TASR) - Pôrodnica v stredofrancúzskom meste Saint-Amand-Montrond ponúka nastávajúcim matkám prémiu 1000 eur, ak využijú pri pôrode jej služby. Ponuka platí od budúceho roku s cieľom zachrániť pôrodnicu, ktorej hrozí zatvorenie pre nízky počet pôrodov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Miestni poslanci na svojom zasadnutí vo štvrtok večer schválili plán ponúknuť poukážky v hodnote 1000 eur splatné v miestnych obchodoch a podnikoch, ak sa matka rozhodne svoje dieťa priviesť na svet v Saint-Amand-Montrond.
„Neplatíme ženám za to, aby rodili. Dávame peniaze ženám, ktoré už sú tehotné a rozhodnú sa rodiť v Saint-Amand,“ povedal pre agentúru AFP primátor Emmanuel Riotte. Matky budú musieť absolvovať na tomto oddelení aj prenatálne prehliadky a komplikované prípady budú aj tak presmerované do špecializovanej nemocnice, „ako sa to robí už desaťročia.“
Časť lekárov je proti tejto iniciatíve. Štyri odborové zväzy zastupujúce anestéziológov, pôrodníkov a lekárov urgentného príjmu upozornili, že tehotné by si nemali vyberať miesto pôrodu len na základe finančnej kompenzácie. Zdôraznili aj možné riziko v prípade komplikácií spojených s pôrodom.
„Ak pôrodnici hrozí zatvorenie, nie je to z ekonomických, ale z bezpečnostných dôvodov,“ uviedli tento týždeň v spoločnom vyhlásení.
Anne Wernetová z odborového zväzu anestéziológov pre agentúru AFP povedala, že pôrodnice v menších mestách majú často problém s kvalifikovaným personálom a ich prípadné zatváranie je práve v záujme matiek a novorodencov. V malých vidieckych klinikách sa „dlho nič nedeje a keď sa vyskytne problém, nie je tam nikto, kto by sa s ním náležite vysporiadal,“ povedala.
Komunálni politici však považujú nemocnice za kľúčových poskytovateľov pracovných miest. V Saint-Amand-Montrond pracuje na pôrodnom oddelení 34 ľudí zo 675 v celej nemocnici a domove s opatrovateľskou službou.
Počet pôrodníc vo Francúzsku sa za posledné desaťročie znížil približne o pätinu a v roku 2023 ich bolo 457. Dolná komora parlamentu začiatkom tohto roka podporila návrh zákona na zastavenie zatvárania pôrodníc na vidieku. Senát sa týmto návrhom ešte nezaoberal.
Miera pôrodnosti klesá v celej Európskej únii vrátane Francúzska. V rámci EÚ tam bola v roku 2023 druhá najvyššia (v priemere 1,66 dieťaťa na matku) po Bulharsku s priemerom 1,81 živonarodeného dieťaťa na ženu. Celkový priemer v EÚ je iba 1,38 detí na ženu, pričom na jednoduchú reprodukciu populácie je potrebná priemerná pôrodnosť 2,1 dieťaťa na ženu.
