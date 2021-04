Viedeň a Dolné Rakúsko predĺžili lockdown do 2. mája

Viedeň 13. apríla (TASR) - Rakúska metropola Viedeň a spolková krajina Dolné Rakúsko predĺžia do 2. mája lockdown súvisiaci s pandémiou nového koronavírusu, ktorý bol zavedený 1. apríla. Obchody tak zostanú zatvorené dlhšie než do 18. apríla, ako bolo plánované. Informoval o tom v utorok denník Kurier.



Rozhodujúcim faktorom na predĺženie protipandemických opatrení bola podľa viedenského starostu Michaela Ludwiga situácia na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). "Situácia síce nie je dramatická, ale je vážna," povedal Ludwig po pondelňajších konzultáciách s odborníkmi o stave v nemocniciach. Jedine prezenčná výučba v školách sa začne už skôr, a to 26. apríla.



Krátko po Viedni oznámili predĺženie lockdownu aj predstavitelia Dolného Rakúska.



Tvrdý lockdown vrátane 24-hodinového zákazu vychádzania zaviedli v hlavnom meste Viedeň, Burgenlande a Dolnom Rakúsku pred veľkonočnými sviatkami z dôvodu rekordného počtu pacientov s koronavírusom na JIS. Odvtedy je zatvorená väčšina obchodov, múzeí či zoologických záhrad.



Či lockdown predĺži aj Burgenland, oznámi v stredu tamojší hajtman Peter Doskozil.