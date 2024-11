Viedeň chce vianočným osvetlením rozptýliť pochmúrnosť v uliciach

Viedeň 16. novembra (TASR) - Mesto Viedeň vynaloží viac financií na slávnostné vianočné osvetlenie, aby do ulíc prinieslo sviatočnú náladu a pomohlo aj obchodným prevádzkam. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Vianočne vyzdobené lampy, trblietavé hviezdy a červené glóbusy sa prvýkrát rozsvietili v piatok večer a budú po zotmení osvetľovať 31 viedenských ulíc.



"Je to jednoducho nádherné. Celé mesto to robí o niečo krajším," povedala agentúre AFP 23-ročná študentka Kateryna Baranovská.



Rakúske hlavné mesto rozhodlo o zvýšení výdavkov na svoju vianočnú výzdobu v snahe zastaviť ekonomický pokles. Miestne podniky nedokážu vyčleniť doterajšie sumy na rozsvietené vianočné osvetlenie.



"Chceme mať krásne osvetlené mesto a pre podnikateľov je čoraz ťažšie pokryť tieto náklady," povedal Dieter Steup, zástupca viedenskej hospodárskej komory. "Je to veľmi dôležité, pretože predvianočné obdobie je pre obchodníkov skutočne dôležitým obdobím," vysvetlil. Viedeň a jej hospodárska komora preto za osvetlenie pokryjú 75 percent namiesto doterajších 50 percent (približne 700.000 eur).



V snahe znížiť vplyv na klímu mesto v posledných rokoch zaviedla LED svetlá a elektrinu pre ne získava z obnoviteľných zdrojov. Energia na vianočné osvetlenie mesta je zhruba ako celoročná spotrebe 14-bytového domu.



"Náklady sú relatívne nízke vzhľadom k tomu, čo tak získate, konkrétne dobrú atmosféru a skvelé prostredie na nakupovanie,“ dodal Steup.



V roku 2022, keď v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu energia prudko zdražela, sa vianočné osvetlenie vypínalo o dve hodiny skôr, aby sa ušetrilo. Od roku 2023 svieti vianočná výzdoba mesta opäť až do polnoci.



Aktivistická skupina Greenpeace kritizuje spotrebiteľské správanie vrátane kupovania nepotrebných darčekov, čím sa zhoršuje uhlíková stopa vianočnej sezóny. Vianočné svetlá sú však "sotva významné".