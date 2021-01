Viedeň mala rušnú silvestrovskú noc, na policajtov hádzali petardy

Viedeň 1. januára (TASR) - Sprísnené opatrenia proti šíreniu koronavírusu i zrušené oficiálne ohňostroje a oslavy v mestách - to všetko sa prejavilo na pokojnejšom priebehu silvestrovskej noci v Rakúsku - s výnimkou Viedne. V tamojšom obvode Favoriten vyčíňali v noci výtržníci, ktorí podpaľovali výklady a dokonca ostreľovali silvestrovskou pyrotechnikou policajtov, informovali v piatok denník Kurier a agentúra APA.



Skupina asi 20 - 30 osôb sa zišla na námestí Reumannplatz v rozpore s epidemickými nariadeniami, pričom zábavnou pyrotechnikou rozbíjala a podpaľovala výklady. Na zasahujúcich policajtov výtržníci odpaľovali rakety, petardy i iné horiace predmety. Objavili sa aj správy o bitkách či vyhadzovaní pyrotechnických predmetov na okoloidúcich z okien, no údajne tiež početných pokrikoch "Alláhu akbar".



Polícia dočasne zadržala viacero osôb, z ktorých medzičasom väčšinu prepustila. V cele predbežného zadržania zostal podozrivý, ktorý sa údajne pokúsil, tiež pomocou pyrotechniky, v chaotickej situácii vlámať do klenotníctva.



V auguste došlo vo viedenskom obvode Favoriten k zrážkam medzi kurdskými a tureckými demonštrantmi, pripomína APA. Vtedajšie incidenty zaťažili vzťahy medzi Viedňou a Ankarou. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz obvinil Turecko z "rozsievania nepokoja".



Kurier tiež priniesol bilanciu uplynulého vítania roka 2021 z pohľadu záchranných zložiek. Viedenská záchranná služba vyrazila k 300 zásahom v porovnaní so 487 zásahmi spred roka. Došlo aj k ťažkému úrazu - 25-ročný muž z obvodu Simmering prišiel pri manipulácii so zábavnou pyrotechnikou o časť pravej ruky.



V Dolnom Rakúsku záchranári zasahovali 208-krát, čo bol pokles o tretinu oproti minulému roku. Tamojších hasičov privolali k 14 požiarom, išlo tak podľa ich vyjadrenia o "najpokojnejšiu silvestrovskú noc" za dlhý čas. Na prelome rokov 2019-20 hlásili ešte 96 zásahov.