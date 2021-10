Viedeň o mesiac predĺži prísnejšie protipandemické opatrenia

Viedeň 21. októbra (TASR) - Rakúska metropola Viedeň napriek stabilnej situácii čo sa týka pandémie COVID-19 predĺži aj po 31. októbri zavedené sprísnené opatrenia. Platiť budú do konca novembra. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii po porade s odborníkmi viedenský starosta Michael Ludwig, informuje denník Kurier.



Na rozdiel od iných spolkových krajín platí vo Viedni v baroch, nočných kluboch či na zhromaždeniach s účasťou viac ako 500 ľudí pravidlo 2G, to znamená, že tam majú prístup iba zaočkovaní a osoby vyliečené z covidu. Povinné je tiež nosenie respirátorov typu FFP2 vo všetkých obchodoch. V gastronómii, pri využívaní služieb (napríklad kaderníctva) či v hoteloch sa treba preukazovať dokladom o očkovaní, prekonaní covidu alebo negatívnym výsledkom PCR testu (pravidlo 3G) - antigénové testy sa neuznávajú.



Ludwig uviedol, že hoci je vo Viedni situácia priaznivejšia i vďaka prijatým opatreniam, je potrebné sledovať vývoj na celoštátnej úrovni. Nakazených začalo výrazne pribúdať medzi deťmi a mládežou, podotkol.



Vo štvrtok sa v porovnaní s minulým týždňom strojnásobil počet spolkových krajín s veľmi vysokým rizikom nákazy - na covidovom semafore sú červené. K Salzbursku sa pridali Dolné aj Horné Rakúsko, uviedla agentúra APA. Zo žltej do oranžovej fázy (vysoké riziko) sa prepli Viedeň, Tirolsko a Vorarlbersko. Mierne riziko je už len v Burgenlande. Mimoriadne nepriaznivý vývoj je v Tirolsku a v Dolnom Rakúsku, kde počet nakazených stúpol o 40, resp. 34 percent oproti stavu spred dvoch týždňov.



Rakúsky kancelár Alexander Schallenberg vo štvrtok pri príchode na summit EÚ v Bruseli avizoval, že v piatok sa stretne s ministrom zdravotníctva Wolfgangom Mücksteinom a hajtmanmi spolkových krajín, s ktorými bude rokovať o "ďalších krokoch" v boji proti pandémii. "V Rakúsku sa blížime k 4000 prípadom (nákazy za deň)," poznamenal kancelár. Cieľom je podľa neho zvýšiť mieru zaočkovanosti obyvateľstva.



Vo štvrtok pribudlo v Rakúsku 3648 infikovaných a 11 obetí. Napriek stúpajúcemu počtu nakazených je situácia v nemocniciach zatiaľ stabilná. Hospitalizovaných je v súvislosti s covidom aktuálne 962 ľudí, pričom na jednotkách intenzívnej starostlivosti leží 214 pacientov.



Očkovanie postupuje naďalej veľmi pomaly. Minimálne jednu dávku vakcíny dostalo 5.828.541 obyvateľov (65,2 percenta), plne zaočkovaných je 62 percent Rakúšanov.