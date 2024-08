Viedeň odškodní fanúšikov Swiftovej za zrušené koncerty

Viedeň 8. augusta (TASR) — V snahe zmierniť sklamanie fanúšikov americkej speváčky Taylor Swiftovej zo zrušenia jej troch koncertov ponúka rakúska metropola Viedeň malé "odškodnenie“", uviedla vo štvrtok agentúra DPA.



Každý, kto predloží vstupenku, si môže dať zadarmo hamburger vo vychytenom burger shope. Niektoré reštaurácie ponúkajú "Swifties", ako sa prezývajú fanúšikovia speváčky, nápoje zdarma. Nemenovaný reťazec kaviarní sa pridal s grátis kávou.



Kto má záujem o umenie, môže so vstupenkou zadarmo navštíviť slávnu galériu umenia Albertina. Istý vintage obchod ponúka zľavu 20 percent na ponúkaný použitý tovar.



V ústrety fanúšikom vyšli aj viedenské kúpaliská: So vstupenkou je možné v piatok, sobotu a nedeľu navštíviť nekryté kúpaliská za výhodnú cenu 2,60 eura.



Stovky fanúšikov Taylor Swiftovej sa so zrušením koncertov vyrovnali po svojom a pri Dóme svätého Štefana vo Viedni si spoločne zaspievali niektoré hity americkej megahviezdy.



Swiftovej koncerty sa mali konať 8., 9. a 10. augusta na viedenskom Štadióne Ernsta Happela. Zrušené boli v stredu po tom, ako rakúska polícia informovala o zadržaní dvoch osôb, ktoré chceli zaútočiť nožmi, mačetami a podomácky vyrobenými výbušninami na ľudí pred štadiónom.