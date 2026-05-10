Viedeň sa pripravuje na pesničkovú súťaž Eurovízie
Podľa medzinárodných stávkových kancelárií má Fínsko 35 až 43-percentnú šancu na víťazstvo.
Autor TASR
Viedeň 10. mája (TASR) - Napätie okolo pesničkovej súťaže Eurovízie (Eurovision song contest) sa presunulo do Viedne, kde po dvoch semifinálových večeroch (utorok 12. mája a štvrtok 14. mája) vyvrcholí vo finále v sobotu 16. mája. TASR o tom píše podľa správy AFP.
Rakúske hlavné mesto pripravilo ku 70. ročníku najsledovanejšej piesňovej súťaže mnoho sprievodných podujatí. V nedeľu popoludní sa rozprestrel tyrkysový koberec (na rozdiel od červeného na iných podujatiach), aby od 17.00 h privítalo sprievod 35 delegácií zo zúčastnených krajín. Súčasťou sprievodného programu, ktorý sa začal na poludnie, je na obrovskej obrazovke pred neogotickou radnicou to najlepšie – aj najhoršie – z desaťročí pesničkovej súťaže.
Eurovision song contest napriek množstvu výhrad a kritiky oslovila v minulom roku vo švajčiarskom Bazileji 166 miliónov divákov v televízii a online. Ďalšie miliardy zhliadnutí generuje na digitálnych platformách.
Tento rok je hlavným favoritom Fínsko, ktoré reprezentuje spevák Pete Parkkonen a huslistka Linda Lampeniusová. Podľa pravidiel hudba býva nahraná vopred, Európska vysielacia únia (EBU) ako organizátor urobila výnimku, aby Lampeniusová mohla hrať naživo.
Podľa medzinárodných stávkových kancelárií má Fínsko 35 až 43-percentnú šancu na víťazstvo. Medzi ďalších favoritov patria Dánsko, Grécko, Francúzsko, Ukrajina a Izrael, hoci stávkové kurzy sa po generálkach a semifinálových vystúpeniach môžu prudko zmeniť.
Tento ročník ignorujú Španielsko, Írsko, Island, Holandsko a Slovinsko na protest proti účasti Izraela a jeho bombardovaniu Pásma Gazy ako odvetu za teroristický útok hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. Na bojkot súťaže vyzvalo viac ako 1000 umelcov alebo skupín vrátane Briana Ena, Petra Gabriela a Massive Attack.
Vo Viedni sa očakávajú propalestínske aj proizraelské demonštrácie, kvôli ktorým sú až do sobotňajšieho finále sprísnené bezpečnostné opatrenia a posilnená policajná prítomnosť. Vo finále majú miesto zaručené zástupcovia Nemecka, Francúzska, Talianska a Británie ako členovia tzv. Veľkej päťky (spolu so Španielskom, ktoré ho však bojkotuje). Istý je aj rakúsky spevák Cosmó, pretože predchádzajúci ročník vyhral miestny umelec JJ.
