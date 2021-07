Viedeň sprísňuje pravidlá, test budú v reštaurácii potrebovať aj deti

Viedeň 1. júla (TASR) - Viedeň od štvrtka 1. júla sprísňuje pravidlá v oblasti testovania. Negatívnym testom sa pri vstupe do reštaurácií a ďalších prevádzok budú musieť preukázať aj deti od šiestich rokov. Oznámil to v stredu starosta mesta Michael Ludwig.



Všetci šesťroční budú podľa starostu musieť pravidelne absolvovať test – buď PCR alebo antigénový –, ak budú chcieť ísť na kúpalisko, do reštaurácie či do iných prevádzok.



„Cieľom je vyhnúť sa na jeseň ďalšej vlne a možnému lockdownu," napísal Ludwig na Twitteri. Mesto bude podľa jeho vyjadrení pokračovať v testovaní a trasovaní kontaktov. Testy boli doteraz povinné len pre deti vo veku desiatich a viac rokov, približuje agentúra DPA.



V ďalších rakúskych spolkových krajinách sa má táto veková hranica od štvrtka zvýšiť na 12 rokov. Tieto spolkové krajiny takisto začínajú s uvoľňovaním opatrení.



Opätovne sa budú môcť uskutočňovať hromadné podujatia a otvoria sa aj nočné kluby. Takisto nastane uvoľnenie pravidiel nosenia rúšok.