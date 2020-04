Viedeň uvoľní karanténne opatrenia; otvoria sa kostoly, reštaurácie

Viedeň 21. apríla (TASR) - Rakúska vláda zmierni niektoré karanténne opatrenia, ktoré boli zavedené v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu, a s platnosťou od 15. mája opätovne otvorí kaviarne a reštaurácie, pričom povolí aj konanie bohoslužieb. S odvolaním sa na utorkové vyhlásenie rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza o tom informovala agentúra Reuters.



"Rýchlejšie než iné krajiny kráčame k niečomu, čo možno nazvať novou normalitou," uviedol v tejto súvislosti Kurz na tlačovej konferencii.



Od 15. mája budú môcť byť opäť do 23.00 h otvorené gastronomické prevádzky, samozrejme za predpokladu, že počet nakazených zostane nízky.



Rakúšania sa však zatiaľ nezbavia ochranných rúšok. Ich nosenie je už teraz povinné vo verejnej doprave a po novom bude povinné aj pri nakupovaní.



Už 4. mája sa začnú prípravy na maturitné skúšky, školská dochádzka by sa mohla postupne obnovovať od 15. mája, pravdepodobne v dvoch zmenách, aby bolo v škole každý deň prítomných iba 50 percent detí.



Rakúsko pristúpilo pred viac než mesiacom ešte na začiatku pandémie k uzatvoreniu reštaurácií, barov, divadiel a časti obchodných prevádzok. Bolo zároveň medzi prvými krajinami, ktoré začali karanténne opatrenia uvoľňovať, keď pred týždňom povolilo opätovné otvorenie obchodov so stavebninami a domácimi potrebami, záhradných centier a predajní s plochou menšou ako 400 metrov štvorcových. Väčšie obchody vrátane nákupných centier a kaderníctiev by mali opätovne začať fungovať už 1. mája.