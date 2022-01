Rozhovory o záchrane jadrovej dohode prerušili

Viedeň 28. januára (TASR) - Rozhovory o záchrane dohody o iránskom jadrovom programe boli prerušené, aby sa jednotlivým aktérom poskytol čas na politické konzultácie. Uviedol to v piatok koordinátor Európskej únie, ktorý súčasne vyzval na prijatie "politického rozhodnutia" na zvrátenie patovej situácie v rokovaniach.



Ako informovala agentúra AFP, diplomati sa už niekoľko týždňov stretávajú v rakúskom hlavnom meste a hľadajú možnosti, ako oživiť dohodu z roku 2015 uzavretú Iránom, Spojenými štátmi, Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom a Ruskom.



EÚ zohrala úlohu sprostredkovateľa týchto rokovaní a jej zástupca, Enrique Mora, na Twitteri napísal, že účastníci rokovaní sa vracajú do svojich krajín na konzultácie a prijatie ďalších pokynov.



"Teraz sú potrebné politické rozhodnutia," vysvetlil Mora s tým, že 8. kolo rokovaní sa vo Viedni obnoví na budúci týždeň.



Rokovania o záchrane prelomového Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA), ktorý mal výmenou za ukončenie sankcií voči Teheránu zaistiť nevojenský charakter iránskeho jadrového programu, sa obnovili vlani koncom novembra. Prerušené boli od júna v súvislosti s prezidentskými voľbami v Iráne a následnou výmenou vládnej garnitúry v Teheráne.



Americký prezident Donald Trump v roku 2018 od tzv. iránskej jadrovej dohody odstúpil a znovu uvalil voči Teheránu ostré sankcie. V reakcii na to začal Irán postupne ustupovať od svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody.



Administratíva Trumpovho nástupcu Joea Bidena síce pomohla obnoviť rokovania o JCPOA, ale Washington sa na nich zúčastňuje len nepriamo, konštatovala agentúra AFP.



Pripomenula, že Irán v pondelok po prvý raz deklaroval, že je otvorený priamym rokovaniam s USA, ktoré tiež vyjadrili svoju pripravenosť na takýto krok.



Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Ned Price však vo štvrtok uviedol, že podľa informácií USA zatiaľ Irán nesúhlasil s priamymi rozhovormi. Ubezpečil, že USA sú pripravené "stretnúť sa priamo".



AFP dodala, že Francúzsko v piatok zaznamenalo náznaky, že rozhovory o iránskom jadrovom programe by tentoraz mohli byť úspešné.



"Rokovania zostávajú zložité, pretože musíme objasniť otázku záruk (ohľadom zrušenia sankcií) a rámca kontroly nad iránskym jadrovým programom," povedal predstaviteľ francúzskeho prezidenta, ktorý si neželal byť menovaný.



"Napriek tomu existujú určité náznaky, že by rokovania mohli byť úspešné," dodal predstaviteľ s tým, že prezident Emmanuel Macron by mohol v najbližších dňoch viesť telefonické rozhovory s iránskym prezidentom Ebráhímom Raísím.



Irán začiatkom tohto týždňa tiež hovoril o pokroku na rokovaniach a dodal, že Washington musí prijať politické rozhodnutia, aby sa celý proces pohol vpred.



Washington je zatiaľ vo svojom hodnotení výsledkov dosiahnutých vo Viedni zdržanlivý: Brett McGurk, najvyššie postavený predstaviteľ Bieleho domu pre Blízky východ, napr. vo štvrtok varoval, že rokovania sa môžu "veľmi skoro zvrtnúť".



"Sme v štádiu možnej dohody, ale opäť by som na to nestavil," povedal McGurk. Priznal, že "je tu šanca na dohodu", ale tiež "šanca, že k dohode nedôjde". Uviedol, že "sme pripravení na oba scenáre".