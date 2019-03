Viedeň vyzvala Ukrajinu, aby zrušila zákaz vstupu rakúskeho novinára

Wehrschütz, ktorý pravidelne informoval o dianí na Ukrajine, získal v roku 2014 od stavovského časopisu Der österreichische Journalist za svoju prácu v zóne konfliktu v Donbase cenu novinár roka.

Viedeň 8. marca (TASR) - Viedeň v piatok obvinila Ukrajinu z cenzúry médií po tom, ako Kyjev zakázal vstup do krajiny známemu rakúskemu novinárovi. Informovala o tom agentúra AFP.



Rakúske ministerstvo zahraničných vecí si chce podľa svojho hovorcu budúci týždeň predvolať ukrajinského veľvyslanca v súvislosti s tým, že Kyjev zakázal vstup do krajiny spravodajcovi verejnoprávnej stanice ORF Christianovi Wehrschützovi.



"Odsudzujeme tento krok, ktorý je v rozpore so základnými európskymi hodnotami," napísala na svojom Twitteri rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová a vyzvala Kyjev na "okamžité zrušenie" ročného zákazu vstupu pre novinára.



Ukrajina obvinila podľa rakúskych médií Wehrschütza z narušenia štátnej hranice na Kryme, snahy o "ospravedlnenie anexie Krymu" a "protiukrajinskej propagandy".



Rozhodnutie Ukrajiny o ročnom zákaze vstupu označil samotný Wehrschütz za fantazmagorické. Podľa svojho vyjadrenia pre rádio Ö1 je pripravený napadnúť ho na súde.



Na odvolanie zákazu pre rakúskeho novinára vyzval Ukrajinu prostredníctvom svojho námestníka riaditeľa Scotta Griffena aj Medzinárodný tlačový inštitút (IPI) s tým, že rozhodnutie "odporuje pravidlám o slobode médií a slobode prejavu, o ktorých Ukrajina tvrdí, že ich rešpektuje".



Ešte na začiatku roka bol podľa agentúry AFP prepustený riaditeľ ukrajinskej verejnoprávnej televízie pre - ako on sám uviedol - údajnú "politizáciu správ".



Táto udalosť vyvolala na Ukrajine obavy z cenzurovania médií a opozičných politikov pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami, ktoré by sa mali konať 31. marca.