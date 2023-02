Viedeň zruší ku koncu februára povinné rúška v MHD a lekárňach

Viedeň 8. februára (TASR) - Viedeň ako posledná spolková krajina Rakúska zruší ku koncu februára povinné nosenie rúšok v mestskej hromadnej doprave a lekárňach. Oznámil to v stredu viedenský starosta Michael Ludwig po rokovaniach so zdravotníckymi odborníkmi. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Ludwig na tlačovej konferencii uviedol, že mimoriadne pravidlá zavedené v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu nebudú predĺžené a ich platnosť vyprší na konci februára.



Stanica ORF na svojom webe uvádza, že dopravcovia Wiener Linien ani štátna železničná spoločnosť ÖBB neplánujú zavádzať vlastné pravidlá týkajúce sa povinného prekrývania horných dýchacích ciest.



Odpadne tiež povinnosť absolvovania PCR testu na covid pre návštevníkov nemocníc a ošetrovateľských zariadení. Zruší sa aj limit troch návštev za deň.



Rakúska vláda 1. februára ohlásila, že posledné opatrenia prijaté proti šíreniu ochorenia COVID-19 prestanú platiť 30. júna. V rámci postupného uvoľňovania sa už 30. apríla skončí povinnosť nosiť rúška v nemocniciach či opatrovateľských zariadeniach. To bude platiť aj pre Viedeň, priblížil Ludwig.



Michael Binder z Viedenského zdravotného združenia (WiGev) zdôraznil, že je dôležité, aby sa vo Viedni naďalej vykonávali analýzy odpadových vôd z čističiek a zisťoval sa tak vývoj šírenia vírusu. Viedenskí zdravotnícki experti očakávajú od polovice februára do polovice marca ďalší mierny nárast počtu prípadov covidu. Neskôr má zase podľa prognóz dôjsť k poklesu šírenia nákazy.



Ludwig dodal, že nie je nutné sa obávať, že by v súvislosti s covidovými pacientmi mohlo dôjsť k prekročeniu kapacít nemocníc.