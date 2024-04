Viedenská radnica začína kosiť vodné rastlinstvo na Starom Dunaji

Viedeň 1. apríl (TASR) - V utorok sa vo Viedni začína na Starom Dunaji nová sezóna kosenia vodných rastlín. TASR informuje podľa správy agentúry APA.



Vodné rastlinstvo (makrofyty) pomáha pri zachovaní kvality prírodných vôd. Medzi plavcami a vodákmi však býva značne nepopulárne. Riešením sú obojživelné lodné kosačky, pričom Viedeň ich má v súčasnosti 15.



"Kosiaca flotila je teraz stálou súčasťou Starého a Nového Dunaja a jej existencia sa ukazuje ako úspešný príbeh,“ povedala v pondelok vo vysielaní verejnoprávneho ORF viedenská mestská poslankyňa Ulli Simová (SPÖ). "To znamená, že sa tam dá nerušene plávať a využívať elektrické člny a veslice bez obmedzení," dodala Simová, ktorá zodpovedá za kvalitu viedenských vôd.



Vodné rastlinstvo dokážu lodné kosačky kosiť až do hĺbky 2,5 metra a zároveň zberať pokosené odrezky. V hlavnej sezóne tvorí ich personál 35 až 40 zamestnancov. Podľa potreby kosia na Starom aj Novom Dunaji a v dunajských ramenách Wasserpark, Mühlwasser a Kuchelau. Denne to môže byť až jedenásť hektárov vodnej plochy. Vďaka vodným bariéram pokosené rastlinné odrezky neodnášajú vlny, dajú sa pozbierať a odviezť do kompostárne Lobau.