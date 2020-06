Viedenská štátna opera po škandále zmodernizuje baletnú akadémiu

Viedeň 29. júna (TASR) - Viedenská štátna opera v pondelok oznámila, že zmodernizuje svoju baletnú akadémiu a zavedie nový prístup zameraný na deti v reakcii na odhalenia o týraní študentov. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Vyšetrovanie v decembri minulého roka odhalilo, že študentov baletu niektorí pedagógovia fyzicky i slovne obťažovali a napríklad aj nabádali na fajčenie, aby zostali štíhlymi.



Akadémia na základe novej koncepcie do osnov pridá "osobnostný rozvoj" a prijme rôzne opatrenia s cieľom chrániť fyzické a psychické zdravie svojich študentiek a študentov.



Mladí tanečníci by podľa novej riaditeľky akadémie Christiany Stefanuovej mali mať umožnené pracovať v bezpečnom, tvorivom a vysoko profesionálnom prostredí s cieľom rozvíjať celý svoj potenciál.



Grékyňa Stefanuová vedenie akadémie prevezme od 1. augusta, uvádza na svojej webovej stránke rakúsky denník Die Presse.



Súčasní učitelia pôsobiaci na akadémii budú môcť zostať v prípade, že počas nasledujúceho roka úspešne absolvujú proces zhodnotenia svojej činnosti.



Akadémia má približne 130 študentov vo veku od 10 do 18 rokov. Približne 80 percent z nich pochádza zo zahraničia.