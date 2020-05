Viedenské letisko poskytne pasažierom testy na koronavírus

Viedeň 3. mája (TASR) - Viedenské letisko Schwechat ponúkne od pondelka pasažierom cestujúcim do Rakúska testovanie na nový koronavírus priamo na letisku, aby sa vyhli tomu, že pôjdu do 14-dňovej karantény. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.



Cestujúci prichádzajúci do Rakúska sa museli doteraz na letisku preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorý nesmel byť starší ako štyri dni. V opačnom prípade museli ísť na dva týždne do karantény.



Od pondelka bude pre pasažierov k dispozícii molekulárno-biologický test na COVID-19, ktorého výsledky budú známe do dvoch až troch hodín, uviedlo letisko. "Letecká doprava - či už služobné cesty alebo nevyhnutné (súkromné) cesty - tak budú bezpečnejšie a jednoduchšie," dodali predstavitelia letiska.



Ľudia, ktorí už nastúpili do karantény, ju budú môcť opustiť, keď sa potvrdí, že nemajú ochorenie COVID-19, poznamenalo viedenské letisko. Testy na letisku, ktoré stoja 190 eur, budú môcť podstúpiť aj cestujúci z Viedne, aby sa tak mohli negatívnym testom preukázať vo svojej cieľovej destinácii.



Viedenské letisko prevádzkuje pravidelné lety do Dauhy, Dortmundu, Düsseldorfu, Frankfurtu nad Mohanom, Hamburgu, Lisabonu, Minsku a Sofie, ako aj charterové a služobné lety. Pre lety z vysoko rizikových oblastí platí vo Viedni zákaz pristátia.



Rakúsko eviduje 15.526 nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 a 598 úmrtí. V krajine v sobotu v rámci uvoľňovania opatrení po takmer siedmich týždňoch znova otvorili obchodné centrá, kaderníctva, ako aj všetky obchody s nákupnou plochou väčšou než 400 metrov štvorcových.