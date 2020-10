Viedenskí kuriéri budú zbierať vzorky testov na ochorenie COVID-19

Viedeň, 2. októbra (TASR) - Takmer 300 kuriérov bude od Viedenčanov zbierať vzorky testov na ochorenie COVID-19 a odnášať ich do laboratórií. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie predstaviteľa viedenskej mestskej rady. Rakúska metropola sa rozhodla podniknúť tento krok po kritike za stúpajúci počet nakazených a nedostatočné opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy.



Denne pribudne vo Viedni približne 300 nových prípadov, čo tvorí 40 percent z celkového počtu nových prípadov ochorenia v krajine zaznamenaných za uplynulé dni.



Peter Hacker, predstaviteľ viedenskej mestskej rady pre sociálne záležitosti, zdravie a šport na piatkovej konferencii vo Viedni oznámil, že "kuriéri navštívia ľudí s podozrením na ochorenie COVID-19 a prevedú ich testom, ktorý funguje na princípe kloktania". Doposiaľ mesto na tieto účely využívalo profesionálnych zdravotníkov, ktorí zisťovali prítomnosť koronavírusu výterom z nosa.



Kuriéri by mali na bicykloch a elektrických mopedoch prepraviť až 1000 vzoriek, teda takmer šestinu všetkých testov, ktoré mesto vykoná za deň. Viedenčanov podľa agentúry DPA trápi najmä dlhá čakacia lehota na výsledky. Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober tento týždeň vyzval Viedeň, aby čakacia lehota nepresiahla 48 hodín, v súlade s ostatnými spolkovými krajinami.



Pozitívne testovaných bolo v Rakúsku dosiaľ 46.783 osôb. Do piatka 09.30 h ochoreniu COVID-19 podľahlo 803 osôb a 37.186 ľudí sa vyliečilo.